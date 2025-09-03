Actualizan Alerta Temprana Preventiva por riesgos sanitarios en la región de Antofagasta

La Dirección Regional de SENAPRED Antofagasta informó la actualización de la Alerta Temprana Preventiva Regional por Alteración Sanitaria, vigente desde el 11 de mayo de 2023 y que se mantendrá activa hasta que las condiciones lo ameriten, tras la evaluación del Ministerio de Salud.

El documento señala que la medida busca reforzar la vigilancia epidemiológica y el control de enfermedades transmitidas por vectores y zoonóticas emergentes, como el dengue, zika, fiebre amarilla y malaria, asociadas al mosquito Aedes aegypti, además del riesgo de transmisión de la enfermedad de Chagas y la circulación del virus de influenza aviar altamente patógena en el país.

Entre las medidas específicas para la comunidad se incluye evitar acumulación de agua estancada, limpiar y desinfectar recipientes que puedan servir de criadero de mosquitos, así como reforzar el monitoreo en cementerios, obras de construcción y piscinas.

Las autoridades enfatizaron que la alerta constituye un estado de reforzamiento de la vigilancia y coordinación interinstitucional, con el fin de minimizar riesgos para la salud pública.