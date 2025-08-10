Feriados 2025: Revisa las próximas fechas y cuántos días de descanso quedan en el año

Tras el feriado del viernes 15 de agosto por la Asunción de la Virgen, restarán ocho días festivos oficiales antes de que termine el 2025, algunos de ellos irrenunciables y otros con fin de semana largo. Incluso podría sumarse un noveno si hay segunda vuelta presidencial.

La celebración del 15 de agosto conmemora, según el Arzobispado de Santiago, que la Virgen María “terminado el curso de su vida en la tierra, fue llevada en cuerpo y alma a la gloria del Cielo”, recordando su pureza y su rol en la redención de la humanidad.

Feriados que restan en 2025

Jueves 18 de septiembre: Independencia Nacional (Irrenunciable – fin de semana largo)

Viernes 19 de septiembre: Día de las Glorias del Ejército (Irrenunciable)

Domingo 12 de octubre: Encuentro de Dos Mundos

Viernes 31 de octubre: Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes (Fin de semana largo)

Sábado 1 de noviembre: Día de Todos los Santos

Domingo 16 de noviembre: Elecciones Presidenciales y Parlamentarias (Irrenunciable)

Lunes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción (Fin de semana largo)

Jueves 25 de diciembre: Navidad (Irrenunciable)

Posible feriado adicional

Domingo 14 de diciembre: Segunda vuelta Elecciones Presidenciales (Irrenunciable, si corresponde)

En total, Chile tendrá 18 feriados durante el 2025, pero ya en la segunda mitad del año el conteo se reduce. Con esta agenda, los próximos meses ofrecerán varias oportunidades para planificar viajes, descanso en familia o simplemente recargar energías.