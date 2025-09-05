13.6 C
Antofagasta
Viernes 5 de Septiembre del 2025
Este sábado cambia la hora en Chile: recuerda adelantar tu reloj

La medianoche del 6 de septiembre se debe ajustar la hora para dar inicio al horario de verano, medida que regirá hasta abril de 2026 en la mayor parte del país.

Por El Diario de Antofagasta
Con la llegada de septiembre y a días de las Fiestas Patrias, se aproxima un cambio importante en la rutina diaria: el inicio del horario de verano. Este sábado 6 de septiembre, cuando el reloj marque las 23:59, deberá adelantarse una hora para pasar directamente a las 01:00 del domingo.

La modificación horaria aplica en casi todo el territorio nacional, salvo las regiones de Magallanes y Aysén, que mantienen su hora sin cambios durante todo el año. En tanto, en Rapa Nui y la isla Salas y Gómez, el ajuste se realizará a las 22:00 horas locales del sábado, adelantando también 60 minutos.

El objetivo de esta medida es extender la luz natural durante las tardes, lo que implica cambios en la rutina diaria de hogares, comercios y transporte. Especialistas recomiendan realizar el ajuste antes de dormir para evitar confusiones y preparar con anticipación la jornada del domingo.

Para resolver dudas o confirmar la hora oficial del país, se puede acceder al sitio web www.horaoficial.cl, administrado por la Armada de Chile.

