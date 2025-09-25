14.6 C
Noticia Útil

A tener en cuenta: Conoce los 16 cuadrantes de Antofagasta y sus contactos ante emergencias

La ciudad está dividida en 16 cuadrantes según sector, cada uno con un número directo de Carabineros para emergencias y consultas, lo que agiliza la atención y fortalece la seguridad frente a delitos y emergencias.

Por El Diario de Antofagasta
¿Sabías que Antofagasta está dividida en 16 Cuadrantes? Esta organización territorial permite a Carabineros estar más cerca de la comunidad y responder de forma más rápida y efectiva ante cualquier emergencia o situación de prevención.

El Plan Cuadrante de Seguridad Preventiva comenzó a operar oficialmente en la capital regional el 9 de diciembre de 2004, dividiendo la ciudad inicialmente en 13 sectores o “cuadrículas”. Sin embargo, con el paso del tiempo y el crecimiento sostenido de la comuna, fue necesario ampliar la cobertura, por lo que, en mayo de 2018, se sumaron los Cuadrantes 14, 15 y 16 junto con la inauguración de la 5ª Comisaría La Portada. Además, el Cuadrante 1 se dividió en 1A y 1B, y el Cuadrante 9 también se ajustó para dar origen al 9 y 9A.

Cada Cuadrante cuenta con un número de celular exclusivo, al que los vecinos pueden llamar directamente para comunicarse con Carabineros de su sector.

Aquí te compartimos los números directos que cada plan a lo largo de la ciudad y recuerda guardar en tu celular el contacto para que puedas acceder de manera más rápida frente a una emergencia:

3ª Comisaría de Antofagasta
Cuadrante 1A: ‪+56981367570‬
Cuadrante 1B: ‪+56981367570‬
Cuadrante 2 ‪+56981367537‬
Cuadrante 3 ‪+56981367541‬
Cuadrante 4 ‪+56981367529‬

Subcomisaría de Playa Blanca
Cuadrante 5 ‪+56981367517‬
Cuadrante 6 ‪+56981367521‬
Cuadrante 7 ‪+56981367558‬

2ª Comisaría Antofagasta
Cuadrante 8: ‪+56981367567‬
Cuadrante 9: ‪+56981367539‬
Cuadrante 9A: ‪+56981367539‬
Cuadrante 10: ‪+56981367540‬
Cuadrante 11: ‪+56981367542‬

Subcomisaría Antofagasta Norte
Cuadrante 12: +5681367579

5ª Comisaría La Portada
Cuadrante 13: ‪+56981367578‬
Cuadrante 14: ‪+56977499837‬
Cuadrante 15: ‪+56981393175‬
Cuadrante 16: ‪+56977499835

