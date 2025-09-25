A tener en cuenta: Conoce los 16 cuadrantes de Antofagasta y sus contactos ante emergencias

¿Sabías que Antofagasta está dividida en 16 Cuadrantes? Esta organización territorial permite a Carabineros estar más cerca de la comunidad y responder de forma más rápida y efectiva ante cualquier emergencia o situación de prevención.
El Plan Cuadrante de Seguridad Preventiva comenzó a operar oficialmente en la capital regional el 9 de diciembre de 2004, dividiendo la ciudad inicialmente en 13 sectores o “cuadrículas”. Sin embargo, con el paso del tiempo y el crecimiento sostenido de la comuna, fue necesario ampliar la cobertura, por lo que, en mayo de 2018, se sumaron los Cuadrantes 14, 15 y 16 junto con la inauguración de la 5ª Comisaría La Portada. Además, el Cuadrante 1 se dividió en 1A y 1B, y el Cuadrante 9 también se ajustó para dar origen al 9 y 9A.
Cada Cuadrante cuenta con un número de celular exclusivo, al que los vecinos pueden llamar directamente para comunicarse con Carabineros de su sector.
Aquí te compartimos los números directos que cada plan a lo largo de la ciudad y recuerda guardar en tu celular el contacto para que puedas acceder de manera más rápida frente a una emergencia:
3ª Comisaría de Antofagasta
Cuadrante 1A: +56981367570
Cuadrante 1B: +56981367570
Cuadrante 2 +56981367537
Cuadrante 3 +56981367541
Cuadrante 4 +56981367529
Subcomisaría de Playa Blanca
Cuadrante 5 +56981367517
Cuadrante 6 +56981367521
Cuadrante 7 +56981367558
2ª Comisaría Antofagasta
Cuadrante 8: +56981367567
Cuadrante 9: +56981367539
Cuadrante 9A: +56981367539
Cuadrante 10: +56981367540
Cuadrante 11: +56981367542
Subcomisaría Antofagasta Norte
Cuadrante 12: +5681367579
5ª Comisaría La Portada
Cuadrante 13: +56981367578
Cuadrante 14: +56977499837
Cuadrante 15: +56981393175
Cuadrante 16: +56977499835