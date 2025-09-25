Corte de luz programado afectará a vecinos de Antofagasta

A través del canal de clientes, la Compañía General de Electricidad S.A (CGE) informó de un nuevo corte de luz programado que afectará a vecinos de Antofagasta este próximo viernes 26 de septiembre.

De acuerdo a lo informado por la empresa, la interrupción del suministro eléctrico, que se extenderá por seis horas, se debe a trabajos de mejoras.

El corte iniciará este lunes a las 11:00 y se extenderá hasta las 14:00 horas, en el sector de Pasaje Elqui 1 y Pasaje 1.

Se recomienda tomar las medidas necesarias ante la interrupción de suministro y se recuerda desconectar los artefactos eléctricos para evitar daños.

Les recordamos que para mejorar la calidad del suministro de nuestros clientes de #Antofagasta, este viernes, entre 11:00 y 14:00 horas, se realizará una #InterrupciónProgramada (sectores en la imagen 👇) debido a trabajos de mejoras. Recuerda desconectar tus artefactos 🔌 pic.twitter.com/OukZnPhbwZ — CGE Clientes (@CGE_Clientes) September 25, 2025