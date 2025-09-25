Condenan a biólogo chileno por violación a colega francesa durante expedición en la Antártica

Un fallo inédito se conoció en la Región de Magallanes: el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Punta Arenas declaró culpable al biólogo chileno Jorge Gallardo por el delito de violación contra una científica francesa durante una expedición en la Antártica, en febrero de 2019.

De acuerdo con la Fiscalía, el ataque ocurrió en un campamento base de la Península Byers, en la Isla Livingston, mientras la víctima compartía labores de investigación junto al imputado y otros dos científicos. Gallardo aprovechó las condiciones extremas e inhóspitas del lugar para agredir sexualmente a la mujer mientras descansaba en una carpa.

En un primer momento, la investigadora optó por guardar silencio. Sin embargo, al regresar a Santiago sufrió un cuadro depresivo que la invalidó laboralmente, lo que finalmente la llevó a denunciar los hechos años después en la región de Magallanes.

Tras acreditar los antecedentes, el tribunal declaró culpable al acusado y fijó la lectura de sentencia para el próximo 3 de octubre a las 13:45 horas. El Ministerio Público solicitó una pena de hasta 10 años de presidio efectivo, considerando que este tipo de delitos se sanciona con penas que van entre los tres y quince años de cárcel.

La Fiscalía de Magallanes valoró la condena, destacando que se trata del primer caso de este tipo ocurrido en la Antártica que llega a término con un fallo condenatorio. “Lo importante es que la víctima fue valiente y denunció, pese a la lejanía y a las dificultades probatorias en un territorio tan apartado”, subrayaron.

La lectura de la sentencia se efectuará el 3 de octubre a las 13.45 horas. pic.twitter.com/vZXrWpPrdx — Fiscalía de Magallanes y de la Antártica Chilena (@Fisc_Magallanes) September 23, 2025