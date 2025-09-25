14.6 C
Por el Día Internacional de la Limpieza de Playas: Participa en la jornada de este fin de semana en Playa Amarilla de Antofagasta

La iniciativa, impulsada por Raíces Endémicas y Parley Latam, invita a la comunidad a reunirse este 28 de septiembre en una jornada para cuidar el borde costero del sector sur de la ciudad.

Lea también:

Este domingo 28 de septiembre se realizará una nueva jornada de limpieza en Playa Amarilla, organizada por la Asociación Socioambiental Raíces Endémicas en colaboración con Parley Latam, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de Limpieza de Playas.

La convocatoria es abierta a toda la comunidad y busca sumar con un granito de arena en promover la conciencia ambiental, reducir la contaminación de los ecosistemas marinos y fortalecer el compromiso ciudadano con el cuidado del borde costero de Antofagasta, donde todo el apoyo es bienvenido.

Jornada

La actividad comenzará a las 10:00 horas de este domingo 28 de septiembre, teniendo como punto de encuentro la pérgola del Club Coloso, en el sector sur de Playa Amarilla. Los organizadores recomiendan asistir con zapatos cómodos, botella de agua reutilizable y protector solar para participar de manera segura.

Es importante poder contar con tú asistencia y colaboración, contaremos con punto de hidratación y los implementos necesarios para tener una grata jornada“, indicaron desde la ONG.

Agregando que “para la actividad, solo debes asistir con mucha motivación, gorro, bloqueador, una botella de agua para rellenar, zapatos que quizás puedas mojar y ropa cómoda. Nosotros contaremos con guantes, sacos, botiquín, agua, bloqueador y registros fotográficos de la actividad. Al finalizar la jornada estaremos sorteando una polera de Raíces Endémicas, entre los asistentes que estén inscritos en este formulario“.

Si deseas ser parte de esta gran iniciativa, puedes inscribirte en el link de la biografía de Raíces Endémicas en Instagram o haciendo Click Aquí. Además, si tienes duda puedes enviar un mensaje directo o comunicarte al WhatsApp: ‪+56956520717

¡No te lo pierdas!‬

