Jueves 25 de Septiembre del 2025 23:16
La Región

Declaran Alerta Temprana Preventiva por altas temperaturas en las comunas de Antofagasta, Sierra Gorda y María Elena

La medida preventiva fue declarada por SENAPRED debido al pronóstico de temperaturas que oscilarán entre los 34 °C y los 36 °C en la zona de la pampa. Se recomienda a la población evitar exponerse al sol durante las horas centrales del día, especialmente este 27 de septiembre.

