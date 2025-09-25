AHORA
Declaran Alerta Temprana Preventiva por altas temperaturas en las comunas de Antofagasta, Sierra Gorda y María Elena
La medida preventiva fue declarada por SENAPRED debido al pronóstico de temperaturas que oscilarán entre los 34 °C y los 36 °C en la zona de la pampa. Se recomienda a la población evitar exponerse al sol durante las horas centrales del día, especialmente este 27 de septiembre.