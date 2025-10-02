Seremi de Salud de Antofagasta llama a diferenciar alergias de virus respiratorios y a aprovechar descuentos en medicamentos

Con la llegada de la primavera aumentan los casos de alergias estacionales y también los virus respiratorios, situación que puede generar confusión en la comunidad. Ante ello, el Seremi de Salud de Antofagasta, Alberto Godoy, llamó a la población a prestar atención a las diferencias entre ambas condiciones.

“Sabemos que muchas personas presentan síntomas que generan dudas, pero queremos enfatizar que no se debe confundir una alergia con un virus respiratorio, ya que reconocer los síntomas de manera adecuada resulta clave para proteger la salud de toda la familia”, señaló la autoridad.

En el caso de las alergias, los síntomas más frecuentes son picazón en ojos y nariz, estornudos continuos, congestión nasal clara y ausencia de fiebre. En tanto, los virus respiratorios suelen manifestarse con fiebre, dolor muscular, tos persistente, secreción nasal espesa y, en algunos casos, dificultades respiratorias.

Godoy reiteró que identificar los síntomas de manera correcta permite acceder a la atención médica a tiempo y evitar la automedicación, asegurando el uso seguro de los tratamientos.

Descuentos en medicamentos antialérgicos

La autoridad sanitaria destacó además que la Ley CENABAST facilita el acceso a medicamentos para combatir las alergias estacionales con descuentos de hasta un 73% en farmacias adheridas, lo que puede significar un ahorro superior a $8.000 por medicamento.

“Es fundamental que la población consulte en farmacias con el sello CENABAST o revise el sitio web www.remediosmasbaratos.cl para conocer dónde encontrar los tratamientos a menor costo”, puntualizó el Seremi.

Este beneficio busca apoyar a quienes necesitan medicación para alergias, garantizando mayor disponibilidad y accesibilidad, sin reemplazar la importancia de la orientación profesional para el uso seguro de estos medicamentos.