Tras denuncia: Salud prohíbe funcionamiento de Farmacia de Antofagasta por no contar con un químico-farmacéutico

A través de un comunicado de prensa, el Seremi Salud Alberto Godoy, confirmó el inicio de un sumario sanitario y la prohibición de funcionamiento de la Farmacia “Salud y Bienestar”, ubicada en Avenida Antonio Rendic a la altura del 5.800 en Antofagasta. Esto, ante el hallazgo de graves transgresiones a la normativa vigente y como una forma de proteger la salud de la ciudadanía.

La autoridad explicó que personal de la Unidad de Profesiones Médicas y Farmacias de la propia Autoridad Sanitaria se constituyó en el lugar, atendiendo una denuncia ingresada vía oirs, corroborando que, al momento de la fiscalización, en ésta no se encontraba el Químico-Farmacéutico que exige el decreto respectivo, lo que constituye una transgresión grave, puesto que es el responsable técnico del recinto.

En ese sentido, aclaró que las farmacias deben contar con un químico-farmacéutico durante el 100% de las horas que prestan sus servicios, puesto que el adecuado y correcto funcionamiento de los locales depende directamente de éstos. “La responsabilidad corresponde a los Químicos y no al personal auxiliar o administrativo“.

Paralelamente, la fiscalización demostró que en el lugar se estaban expendiendo medicamentos que requieren receta médica, sin la respectiva retención, a lo se suma que la auxiliar de la Farmacia que estaba vendiendo los productos al momento de la inspección no posee la certificación que otorga la propia Seremi de Salud.

Sanciones

El personero reiteró que la farmacia fiscalizada, arriesga sanciones que van entre un décimo y las mil UTM y que se mantendrá con prohibición de funcionamiento hasta que demuestre que ha zanjado todas sus falencias.

Godoy llamó a la población a colaborar con las acciones de fiscalización de las más de 170 farmacias que existen en la región, haciendo sus respectivas denuncias en el sitio https://oirs.minsal.cl.