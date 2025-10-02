16.6 C
Antofagasta
Viernes 3 de Octubre del 2025 18:34
Noticia Útil

¡Atención vecinos!: Operativo Médico, Social y Laboral llegará este sábado al Colegio Río Loa en Calama

La jornada ofrecerá atenciones médicas, orientación social y opciones laborales para la comunidad desde las 09:00 horas, con múltiples servicios gratuitos y más de 60 vacantes de empleo disponibles.

Por El Diario de Antofagasta
Tiempo de lectura: 1 min.
Imagen: Referencial - Comdes Calama.

Este sábado 4 de octubre, desde las 09:00 horas, la Ilustre Municipalidad de Calama realizará un Operativo Médico, Social y Laboral en el Colegio Río Loa, ubicado en calle Chacabuco N°3780. Esta iniciativa busca acercar servicios de salud, apoyo social y oportunidades de trabajo a la comunidad.

Salud

La actividad contará con la presencia de un equipo completo de profesionales de la salud, incluyendo médicos, dentistas y oculistas, además de servicios de óptica, farmacia, vacunación y exámenes preventivos. Estas prestaciones estarán disponibles para niños, jóvenes y adultos, con énfasis en quienes no pueden acceder a ellas durante la semana.

Social

En el ámbito social, se dispondrá de atención en programas para personas mayores, discapacidad, subsidios (SUF y SAP), Registro Social de Hogares, Oficina Local de la Niñez, programas del área Mujeres, orientación de abogados y apoyo de la Oficina Municipal de Intermediación Laboral (OMIL).

Laboral

Además, el operativo ofrecerá un importante espacio laboral, con más de 60 vacantes disponibles en distintos rubros. Entre ellas destacan: conductores profesionales de buses, taxibuses y minibuses, mecánicos, maestros en obras civiles y electricidad, operadores de maquinaria, bodegueros, riggers y asesores en prevención de riesgos.

Imagen de WhatsApp 2025 10 02 a las 14.42.44 f988a22d
Imagen: @Municipalidadcalama2025.

¿Cómo funcionará?

Las atenciones se entregarán por orden de llegada en el mismo recinto, por lo que se invita a toda la comunidad a asistir con anticipación. Aquí todos los detalles que debes conocer:

-Lugar: Colegio Río Loa, Chacabuco N°3780
-Fecha: Sábado 4 de octubre
-Horario: Desde las 09:00 hasta las 13:00 horas

