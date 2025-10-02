En dos meses retiran más de 100 autos abandonados en Antofagasta

En un trabajo coordinado entre la Dirección de Seguridad Pública, Carabineros de Chile y la municipalidad, se han retirado cerca de 100 vehículos en situación de abandono en distintos sectores de la ciudad durante los últimos dos meses.

El Director de Seguridad Pública, Gonzalo Castro, explicó que esta labor se enmarca en un plan de acción permanente “llevamos casi dos meses de trabajo constante, con más de cien vehículos retirados, la mayoría en condición de abandono. Estas denuncias provienen de nuestros vecinos, de nuestras patrullas de seguridad ciudadana y de Carabineros. Con ello levantamos un catastro de puntos críticos que generan incivilidades y pueden convertirse en focos de delitos. Nuestro objetivo es mejorar la calidad de vida de la comunidad recuperando espacios públicos”.

Por su parte, el alcalde Sacha Razmilic, destacó que la recuperación del espacio público es una prioridad para la gestión municipal “muchas veces los vecinos nos denuncian la existencia de autos abandonados o de rucos. Hemos avanzado rápidamente y ya superamos el retiro de cien vehículos con nuestra grúa municipal. De esta forma eliminamos focos de basura y reducimos la sensación de inseguridad. Seguiremos trabajando en toda Antofagasta con un esfuerzo sistemático y permanente”.

El capitán Cristian Díaz, subcomisario de los servicios de la 3° Comisaría de Carabineros, valoró la coordinación interinstitucional, “la idea es operar rápidamente frente a las problemáticas que los vecinos nos plantean, con el objetivo de aumentar la seguridad y prevenir delitos en distintos puntos de la comuna. Agradecemos la disposición de la municipalidad para facilitar recursos y dar pronta respuesta a estas necesidades”.

Actualmente, el corralón municipal, recientemente reinaugurado, cuenta con una capacidad de 700 vehículos y una grúa operativa disponible todos los días de la semana, lo que ha permitido sostener este operativo permanente de retiro.

La Municipalidad reafirma su compromiso de continuar con este trabajo constante de recuperación de espacios públicos, para reducir factores de riesgo y mejorar la seguridad y calidad de vida de los vecinos.