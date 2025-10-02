Droga, armas y tres detenidos: operativos desarticulan puntos de microtráfico en Calama

La Policía de Investigaciones de Chile (PDI) intensificó durante esta semana sus operativos contra el microtráfico en la Provincia de El Loa, logrando concretar dos procedimientos en Calama que permitieron sacar de circulación drogas, dinero y armamento, además de detener a tres personas vinculadas a la venta de sustancias ilícitas.

El primer operativo se desarrolló en el sector céntrico de la ciudad, en calle Vargas, donde detectives del equipo MT-0 de la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado (Brianco) Calama detuvieron a un ciudadano colombiano en situación migratoria irregular que comercializaba drogas en la vía pública. Tras la intervención, en su domicilio se halló cocaína base, clorhidrato de cocaína, cannabis y $4.483.500 en efectivo, todo asociado a la actividad delictual.

El segundo procedimiento permitió la detención de dos chilenos, un hombre y una mujer, ambos con antecedentes por infracción a la Ley 20.000, que utilizaban su vivienda como centro de acopio y venta de drogas. El inmueble se encontraba reforzado con estructuras metálicas para impedir el ingreso policial y funcionaba como punto de concurrencia de consumidores. En el lugar se incautaron cannabis, cocaína base, un cartucho calibre 9 mm, un chaleco anticorte y un machete de 50 cm.

Los tres detenidos fueron puestos a disposición del Juzgado de Garantía de Calama, mientras que la droga fue remitida al Servicio de Salud de Antofagasta y las especies incautadas entregadas al Ministerio Público.

Desde la Brianco Calama, el subprefecto Patricio Méndez destacó que estos operativos son parte del trabajo investigativo y focalizado que desarrolla la PDI en la zona norte del país, con el objetivo de desarticular puntos de venta de droga y neutralizar a organizaciones que afectan la seguridad de los vecinos de la Provincia de El Loa.