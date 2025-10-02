Denuncian nuevo derrame de residuos líquidos en Humedal Urbano Vertiente de la Chimba Norte de Antofagasta

Durante la jornada de este jueves 02 de octubre, a través de la Asociación Socioambiental Raíces Endémicas, se dio a conocer un nuevo hecho que atenta contra la biodiversidad y cuidado del Humedal Urbano Vertiente de La Chimba Norte. Se trataría de un derrame de residuos tóxicos en las inmediaciones del lugar.

A través de sus historias, Carmen Serrano, fundadora y presidenta de la asociación, indicó que esta no sería la primera vez que ocurre una situación de este tipo, alertando a la comunidad y realizando un llamado para dar con los responsables. “Agradezco a las personas que hayan visto alguna situación, nos puedan hacer llegar la información de manera interna. Mantendremos en anonimato su identidad de ser necesario“.

Cualquier antecedente es clave para tomar medidas y cuidar de este espacio. Pueden hacerlos llegar directamente a través de sus redes sociales: @lacolibristica o @raicesendemicas, en Instagram.

Cabe destacar que en octubre de 2024 se registró un hecho similar, donde desde la ONG acusaron la descarga ilegal de residuos en el humedal, lo que bloqueó el cauce de agua y afectó gravemente el ecosistema de este pequeño pulmón verde ubicado en el sector norte de la ciudad.

Denuncian descarga ilegal de residuos líquidos en Humedal Urbano Vertientes de la Chimba Norte Antofagasta – El Diario de Antofagasta