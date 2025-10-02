Fallas en sistema digital retrasan entrega de licencias de conducir en Antofagasta

En la jornada de ayer 01 de octubre se registraron fallas en la validación de claves y en la conexión con la plataforma del gobierno, lo que obligó a reducir los cupos de atención disponibles para los vecinos de la comuna.

Así lo manifestó su director, Rodrigo Muñoz, quien expresó que el principal problema que tenemos es “el Sistema de Gestión de Licencias (SGL), implementado por el gobierno, el que en algunas ocasiones se cae por horas y nosotros tenemos que recibir el malestar de la comunidad porque no podemos finalizar su trámite. A lo que se suma la ralentización del proceso propiamente tal”.

Otro de los problemas detectados, según Muñoz, es que los médicos deben ingresar manualmente la información de cada postulante, ya que el sistema nacional de gestión aún no funciona en línea. Esto implica digitar por completo la hoja de vida del conductor, incluso cuando proviene de otra comuna o región, aumentando significativamente los tiempos de trámite.

Licencia Digital

Para el directivo lo que debía ser una herramienta de modernización terminó por duplicar los procesos internos y disminuir drásticamente la capacidad de atención, principalmente por el sistema nacional (SGL), que registra una serie de intermitencias y caídas que implican ralentizar todo el procedimiento, afectando directamente a los usuarios que buscan obtener o renovar su licencia de conducir.

Cabe precisar que nuestra ciudad fue piloto en la implementación de esta nueva herramienta, lo que coincidió con un escenario de alta demanda post pandemia, provocando un aumento considerable de solicitudes y en momentos en que el municipio estaba regularizando la situación, en el mes de febrero nos imponen la puesta en marcha de la licencia digital la que entorpece este proceso, generando demoras excesivas en la entrega de documentos.