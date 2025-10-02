16.6 C
Antofagasta
Jueves 2 de Octubre del 2025 14:13
Cartas

Preocupante consumo de marihuana y pastillas para dormir entre adolescentes de Antofagasta

En una carta al director enviada por una estudiante del Liceo La Portada, se alerta sobre la normalización del consumo de drogas entre escolares y se piden medidas urgentes para enfrentar esta realidad en los liceos de Antofagasta.

Imagen referencial

Señor director:

Como estudiante e integrante del CEAL del Liceo la Portada A-22, me dirijo a usted para comentar una situación que desde mi punto de vista va en aumento en los establecimientos educacionales de Antofagasta que es el consumo de sustancias ilícitas por parte de los adolescentes.

He visto y me han comentado muchas veces compañeros y amigos, que cuando van entrando a sus liceos ven estudiantes consumiendo o vendiendo marihuana y pastillas a otros estudiantes. Después entran al liceo estando bajo los efectos de estas sustancias.

Yo como estudiante me preocupo del tema, ya que igual me han comentado amigos y hermanos que van a otros liceos que les han ocurrido estos mismos casos, y el tema es que los estudiantes que consumen estas sustancias pueden correr mucho peligro al estar bajo el consumo de marihuana y pastillas para dormir.

Como estudiante sugiero que se tomen medidas frente a estos asuntos, ya que está muy normalizado que estas situaciones se vean muy diariamente y que esos estudiantes sigan consumiendo y haciendo daño a su cuerpo. Los liceos deberían tratar de tomar medidas mayores en el consumo de estas sustancias, educar a los padres respecto a estos temas y decirle que si pasa eso, los estudiantes van a estar en peligro de perder su matrícula.

Espero que estas situaciones no ocurran diariamente y bajen los números de consumidores. 

Me despido cordialmente de usted, y espero que esta carta se pueda publicar para que los lectores se den cuenta de la situación desde una perspectiva estudiantil que está interesada en mejorar el ambiente en el establecimiento y la convivencia escolar. 

Agradezco cordialmente su atención a mi carta.

 se despide cordialmente, 

Dana Capdevilla

Estudiante del Liceo la Portada A-22

