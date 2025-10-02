“Ad Astra, Almito”: Dolor por muerte del querido perrito ‘guardián de las estrellas’ del Observatorio ALMA en el desierto de Atacama

El Observatorio ALMA, ubicado en pleno desierto de Atacama, comunicó con profunda emoción la partida de su más fiel amigo: “Almito” (Milu), el perrito que se ganó el cariño de todos como el “guardian de las estrellas”.

Según relataron en sus redes sociales, Almito llegó un día de tormenta al observatorio, tímido y con miedo, pero pronto se convirtió en parte inseparable del equipo. Desde entonces, acompañó cada turno moviendo su cola para dar la bienvenida a los astrónomos e ingenieros que trabajan en una de las instalaciones científicas más avanzadas del planeta.

“Con mucha tristeza les comunicamos la partida al cosmos de nuestro guardián de las estrellas Almito”, escribió el observatorio, que compartió emotivas imágenes del perro.

La publicación rápidamente se llenó de mensajes de despedida y agradecimiento, tanto de trabajadores como de amantes de la astronomía en todo el mundo. “Te vamos a extrañar mucho, nuestro amado astrodog”, señalaron desde ALMA, despidiendo a su compañero con la frase “Ad Astra” (hacia las estrellas).

Almito no solo fue parte de la vida cotidiana en el observatorio, también conquistó a la comunidad digital de ALMA, que durante años siguió sus aventuras en redes sociales. Hoy, su recuerdo queda ligado para siempre a las estrellas que tanto observó desde su hogar en el desierto más árido del mundo.