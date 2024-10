Violencia contra las mujeres

Señor director:

Quisiera plantear desde mi punto de vista sobre un tema muy importante que es la violencia hacia las mujeres. Hay muchas mujeres que son violentadas desde sus parejas, son golpeadas. También hay mujeres que son asesinadas por sus propias parejas. No son solo las mujeres que son violentadas, también hay chicas menores que igual son violentadas. Las mujeres no pueden ni salir, ya que hay hombres que las tocan por llevar vestidos.

Lo que pienso, querido director, es que la violencia contra la mujer no puede seguir así, ya que hay demasiadas mujeres que son tocadas y golpeadas. Las mujeres han hecho protestas por las violencias que hay en Antofagasta.

Deberían existir reglamentos para que ya no violenten a las mujeres, para que ya no reciban golpes, para que a las chicas menores ya no las toquen, para que las mujeres puedan salir vestidas como ellas quieran, para que ya no las sigan cuando ellas salgan, para que las chicas menores no sean secuestradas.

Las chicas no deberían salir solas porque hay muchas chicas que son secuestradas y golpeadas. Yo creo que la seguridad de hoy en día no está haciendo su trabajo, y por eso la mayoría de mujeres han sido víctimas de maltrato o terminan grave por los golpes de sus parejas.

Atentamente,

Constanza Bravo

Estudiante 1°B, Liceo La Portada A-22

