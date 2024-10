SernamEG interviene como querellante en condena por femicidio tentado cometido en Antofagasta

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Antofagasta dictó en la tarde del martes 30 de septiembre el veredicto condenatorio en contra de Fabián Torres Torres de 27 años de edad por el delito de femicidio tentado cometido el 4 de junio de 2022 en contra de su ex conviviente, una mujer de 31 años. Los hechos ocurrieron en un inmueble que compartían en la capital regional.



Torres Torres, quien se encuentra en prisión preventiva en la espera de la comunicación de la sentencia la próxima semana, no podrá además acercarse a su ex conviviente durante dos años, una vez cumplida la pena principal. El condenado contaba asimismo con denuncias previas de violencia intrafamiliar cometidos con otra pareja.



La lectura de sentencia, con los años de presidio que recibirá el condenado, se dará a conocer a las 15:50 horas el próximo jueves 10 de octubre.



Durante el juicio, cuyos alegatos de apertura, testimonios de testigos presenciales, peritos y exhibición de muestras fotográficas fueron presentados durante la mañana y la tarde, estuvieron presentes en calidad de querellantes en representación de la mujer que vivió violencia, un abogado del SernamEG y una abogada del Programa de Atención Sicosocial y Representación Legal para Mujeres Víctimas y Sobrevivientes de Violencia de Género Grave y Vital -CAEVG- dependiente del mismo Servicio, entidad que brindó apoyo sicológico, legal y reparatorio a la víctima, una vez que egresara del hospital regional.



La directora regional del SernamEG, Gabriela Araya Seguel, dijo que en sus comienzos habían adherido a la acusación de la Fiscalía para establecer que se trataba de la comisión del delito de femicidio frustrado, con la solicitud de una pena de 12 años de presidio efectivo. No obstante, y dada la complejidad del caso, el Tribunal estimó recalificar el caso y condenar por femicidio tentado.

“Llegar a calificar un caso de femicidio tentado es bastante difícil; por ello agradezco a nuestro equipo jurídico para llegar a establecer las graves consecuencias que pudo resultar este casosi no interviniesen familiares y Carabineros de la segunda comisaría para detener la agresión brutal de la que fue objeto nuestra representada“, afirmó Araya Seguel quien explicó que en un femicidio frustrado el sujeto tiene la intención de asesinar por motivos de género, pero por diversos factores no consuma el delito; en tanto que para que acontezca el tentado, faltan uno o varios elementos para determinar el intento femicida.



Datos del SernamEG consignan que, desde que la ley 21.212 modificara en 2020 el Código Penal para tipificar distintos tipos de femicidio, en la región ocurrieron un femicidio tentado en 2022 y otro en 2023. A nivel nacional se contabilizan desde 2021 y a la fecha un total de 152 delitos de este tipo.



La directora del SernamEG hizo un llamado además a las mujeres que están viviendo violencia a acercarse al SernamEG o bien denunciar a los órganos de justicia y policiales la situación que las afecta, por cuanto “nuestro país sigue avanzando en materia legal para hacer valer los derechos de las mujeres como, por ejemplo, el derecho a vivir sin violencia. Recordemos que este año entraron en vigencia la Ley Karin y la Ley Integral contra la Violencia de Género, y el año pasado la ley que entrega una pensión para hijas e hijos de las víctimas de femicidio y suicidio femicida“.