Pub Maldita Barra se defiende: “Tu alegría no puede ser un ruido molesto”

Señor Director:

En Maldita Barra nuestro éxito se basa en nunca perder las ganas de abordar problemas, pero no hay que distraer a los Antofagastinos, la fuente del ruido e incomodidad proviene de un entorno que no colabora a la calidad de vida de nuestros vecinos y nosotros hicimos nuestra parte ya aprobados y medidos por la SMA. Por lo mismo en nuestro rubro gastronómico y de entretención asumimos la responsabilidad pública de ser ejemplo en mitigación del ruido y los invitamos a conocer nuestro local que no detendrá su funcionamiento implementando medidas aún por sobre lo exigido durante este verano.

Si alguien marcó la diferencia en su rubro fue por transformar escenarios complejos en oportunidades, incluso en pandemia, sabemos de nuestra capacidad de adaptación, no los defraudaremos. Somos de mentalidades disruptivas y ese poder conlleva una gran responsabilidad, nosotros felices en liderar este factor de cambio.

Llegamos para quedarnos y disfrutar de lo que nos mueve, la pasión y el amor por el deporte. Lideramos el desarrollo de nuestros trabajadores y sus familias, sepan aquí que no están solos. Queremos se enteren que somos jóvenes emprendedores con 33 años y frente a todo, estamos convencidos que crecer bajo estrictos escenarios de exigencia solo saca lo mejor de nuestras capacidades profesionales.

Hemos cometido errores por experimentar un crecimiento acelerado y pedimos perdón por eso, aun así nos refugiamos en el recorrido de estos 5 años presentes en la región, que ahora con la apertura de nuestro segundo local en el sector norte de la ciudad, contribuirá a llevar nuestros ideales plasmados en una forma de entender la entretención que proviene de nuestra experiencia consumiendo deporte por el mundo. Con absoluta responsabilidad entendemos que debemos hacer aún más fuerte nuestro concepto que trae consigo energía, si hasta la endorfina se cultiva en escenarios de algarabía, y sepan hemos visto llorar más de una vez de alegría a un cliente, entonces ¿como no lo vamos a defender? Esto es especial.

“El tipo puede cambiar de todo, menos de pasión” y nosotros queremos heredar un lugar en donde los Antofagastinos puedan seguir gritando por sus colores y viviendo la experiencia que a veces ni siquiera en sus casas encuentran ese desahogo, porque aquí y como siempre, tienen su lugar favorito. Este es nuestro norte, sostener esta implementación y de buena forma un formato de entretenimiento que garantice felicidad y entendimiento en la dificultad y en el éxito, como es en la vida y como te enseña la disciplina del deporte.

Hoy, más que nunca queremos llamar a nuestros clientes para difundir este mensaje, esta noticia, esta forma de entender nuestra lucha y hacerlos parte de nuestro proyecto. Aprovechar de dar gracias por confiar en nuestro concepto y por elegirnos tantas veces por diferentes motivos, sus prioridades cambian y nosotros con ustedes para seguir acompañándolos en su manifestación de felicidad.

Si tu que lees esto recuerdas los momentos de mayor alegría vividos con amigos o familiares, te garantizo que superabas la normativa de ruido que nos exigen y créeme que esto está muy bien, porque los responsables de tu alegría es de nosotros y queremos hacerlo muy bien, tú encárgate de ser feliz que aquí nosotros a la altura de tus decibeles, no te limites que aquí nosotros te queremos siempre.

Atte.

Juan Pablo Amigo Vilugron

Co-fundador

Maldita Barra Chile

Nota de la redacción: Las opiniones vertidas en este espacio no representan necesariamente el pensamiento de El Diario de Antofagasta, su empresa propietaria ni su equipo de profesionales. Puedes escribirnos tus textos y cartas al director al correo contacto@diarioantofagasta.cl.