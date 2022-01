La región de Antofagasta cerró el fin de semana con cuatro accidentes graves: Dos fatales y dos con resultado de riesgo vital

Un total de tres siniestros viales con resultado fatal, lesionados graves y con riesgo vital, fue el reporte de Carabineros de la Subcomisaría de Investigación de Accidentes en el Tránsito, SIAT de la Prefectura de Antofagasta durante el fin de semana.

El primer hecho se registró la tarde del viernes 7 de enero en el kilómetro 1066 de la Ruta 5 Norte, sector de la 1ª Comisaría de Taltal. Lugar donde, por causas que se investigan, un camión chocó contra unos montículos de tierra, accidente que provocó la muerte del conductor.

El sábado 8 en la mañana, se registró un segundo accidente de tránsito, esta vez en el kilómetro 1363 de la ruta 5 norte sector de La Negra. Allí colisionaron de manera frontal una camioneta y un camión, resultando los dos ocupantes del vehículo menor con graves lesiones, siendo el más afectado el conductor de 19 año, quien se mantenía con riesgo vital, sin embargo falleció en el Hospital Regional, durantela tarde del domingo.

El mismo día y sólo unas horas después se reportó un nuevo accidente en el kilómetro 81 de la ruta B1 sector de la Tenencia (T) de Hornitos, donde los tres ocupantes de una camioneta resultan con riesgo vital luego de volcar cuando se desplazaban de sur a norte.

A este se agrega un cuarto accidente a las 20.30 horas aproximadamente, que también dejó un lesionado grave con riesgo vital pero al cual no se dispuso la concurrencia de un equipo SIAT. Tratándose de una colisión entre un automóvil y una motocicleta en Av. Ejército sector de la Subcomisaría de Playa Blanca en la capital regional. El conductor de la motocicleta producto del impacto salió eyectado, siendo trasladado con lesiones graves al Hospital Regional donde cerca de las 04:00 horas fue diagnosticado con riesgo vital.

Al respecto, desde la SIAT, se hace un llamado con el fin de no seguir lamentando estos trágicos hechos, “que no son números, son familias y amigos que sufren”, según señaló el jefe de esta unidad especializada, Capitán Sebastián Casanueva, quien agregó que no basta con el despliegue preventivo de Carabineros, que en este fin de semana significaron 2.014 controles vehiculares con 8 detenidos por conducir en estado de ebriedad, sino que es más importante la responsabilidad en la conducción y en general en el uso de la vías.