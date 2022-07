El caso Karen Rojo

Señor Director:

No suelo escribir mucho, pero de verdad este caso me ha dolido en el alma. Primero porque soy antofagastino, y me afectan todas las cosas malas que suceden en mi ciudad y segundo porque ya son varios los alcaldes que nos han dejado mal.

Antes, Daniel Adaro, por hechos de corrupción, ahora Jonathan Velázquez por publicar en Facebook un video denostando y amenazando a una vecina y su familia, hecho por el cual ha recibido la orden perentoria de la Corte de Apelaciones de Antofagasta de eliminarlo en 24 hrs. y además enfrascado en una pelea rasca con los funcionarios municipales por haber participado en un grupo de WhatsApp en el que, con su anuencia tácita, permitía que sus colaboradores más cercanos, se mofaran, insultaran y hablaban mal de sus propios compañeros.

Y ahora esto, lo de Rojo. Al parecer de exportar a delincuentes linces, pasamos a exportar a corruptos y no pocos, Chang riéndose en Malta, Garay deportado desde Rumania; Israel fugado a Oriente y ahora reinventándose; y ni hablar de Jadue testigo protegido de la CIA, disfrutando las bondades de Miami.

Siempre he pensado que Chile es un país rico. Tenemos la mayor productora de cobre, CODELCO, lo dice la prensa reciente, salvo que sus costos sean mayores que sus ingresos, lo cual es ya una cuestión de gestión eficiente. El cobre se extrae también del norte, como lo será el litio.

El problema no es que Chile sea rico, sino que, hay también, muchos corruptos. No sólo los que menciono si no otros como los que han dado origen a casos como el de las luminarias LED, milicogate, pacogate, etc.

Me dueles Antofagasta, pero ya pensaremos qué hacer para que vuelvas a ser y brillar como la Perla del Norte.



Rony Acosta

Abogado

Las opiniones vertidas en este espacio no representan necesariamente el pensamiento de El Diario de Antofagasta, su empresa propietaria ni su equipo de profesionales. Puedes escribirnos tus textos y cartas al director al correo contacto@diarioantofagasta.cl.