Autoridades deben dar el ejemplo para erradicar el Bullying y la violencia de las escuelas de Antofagasta

La reciente escalada de violencia en el Liceo Industrial de Antofagasta donde un estudiante TEA sufrió una brutal agresión, no es solo un reflejo de problemas individuales entre estudiantes, sino un síntoma alarmante de una cultura escolar que necesita reforma urgente. Cada incidente de bullying o violencia escolar que no se aborda con la seriedad y urgencia necesarias perpetúa este ciclo destructivo, que no solo daña a las víctimas directas, sino que deteriora el tejido de nuestra comunidad educativa.

Los acontecimientos violentos recientes en nuestro Liceo Industrial, donde un estudiante fue víctima y resultó herido, son inaceptables. Es una muy buena señal la expulsión y la formalización del agresor, pero son necesarias acciones sistémicas de prevención. Este tipo de comportamiento agresivo no solo tiene consecuencias físicas devastadoras para los jóvenes involucrados, sino que también tiene un profundo impacto emocional y psicológico en todos los estudiantes.

Es imperativo que las autoridades escolares tomen medidas proactivas para garantizar un entorno seguro para todos los estudiantes y anticiparse. La responsabilidad recae en primer lugar en los directivos y administradores escolares, quienes deben liderar con el ejemplo y establecer un precedente claro de cero tolerancia hacia el matonaje y la violencia. Sin embargo, cuando algunas autoridades de la ciudad no logran mantener un estándar de respeto y profesionalismo, ¿cómo podemos esperar que los estudiantes actúen de manera diferente?

Este es un llamado a todas las autoridades, desde el alcalde de turno, directivos de la CMDS, los directores de las escuelas hasta los padres y apoderados, para que asuman un rol más activo en la lucha contra la violencia escolar. No basta con condenar estos actos; se necesitan acciones concretas y sostenidas. Deben implementarse protocolos severos y efectivos, no solo para reaccionar a incidentes de violencia, sino para prevenirlos mediante programas educativos que promuevan la empatía, el respeto mutuo y la resolución pacífica de conflictos. Actuar antes de los incidentes.

En este sentido, invitamos a todos los candidatos a cargos municipales y de dirección pública a comprometerse públicamente con la causa de erradicar la violencia y el bullying en nuestras escuelas y en el ejercicio de sus cargos. Es esencial que tales compromisos se formalicen y se mantengan más allá de los ciclos electorales, asegurando que proteger a nuestros jóvenes sea una prioridad constante, independientemente de quien esté en el poder.

El futuro de nuestra sociedad depende de la integridad de nuestra educación y del ambiente en el que nuestros niños y jóvenes se desarrollan. No podemos permitir que el bullying y la violencia se normalicen en ningún nivel de nuestra comunidad.

Es hora de que todos los actores involucrados, desde educadores hasta políticos, refuercen su compromiso con la seguridad y el bienestar de nuestros estudiantes, garantizando que Antofagasta sea un modelo de convivencia sana y respetuosa. La acción es necesaria ahora, no cuando la situación empeore o se vuelva irremediable.