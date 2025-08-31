Retoman con gran éxito los tours nocturnos en el Cementerio General de Antofagasta

El Cementerio General retomó los tradicionales tours nocturnos por el lugar, instancia que busca poner en valor la riqueza patrimonial, histórica y cultural de este espacio emblemático de la comuna.

En esta primera jornada se realizaron dos recorridos, cada uno con la participación de 60 personas, quienes pudieron vivir una experiencia única bajo la temática central de la guerra, abordada desde sus distintas dimensiones históricas y humanas.

El itinerario fue guiado por el Monje Custodio, reconocido divulgador histórico – cultural, quien relató pasajes claves de nuestra memoria colectiva, complementando el recorrido con relato de misterio que despertaron el interés y la emoción de los asistentes.

Al respecto, el alcalde Sacha Razmilic, destacó el regreso de esta iniciativa, señalando que “estamos retomando esta antigua tradición de realizar recorridos nocturnos por nuestro cementerio, que hoy está impecable y muy bien mantenido. La administración lo ha mejorado muchísimo, la idea es que podamos seguir haciéndolo en el futuro. Son recorridos gratuitos y la invitación se hace por redes sociales, por lo que pedimos a la comunidad estar atentos a las nuevas convocatorias”.

En la misma línea, el administrador del cementerio, Miguel Ángel Jiménez, explicó que la intención es dar continuidad a la propuesta “es una actividad que ya veníamos desarrollando y queremos que se convierta en algo rutinario, al menos una vez al mes. La idea es acercar el cementerio y la historia de la ciudad a la gente”.

Los asistentes también valoraron la oportunidad de conocer la historia local desde una perspectiva distinta. Para Bernardino Garrido, la experiencia significa “aprender un poco de la historia del cementerio, que sea entretenido y por qué no, que pase algo raro (…) entiendo que es un recorrido histórico y de patrimonio y quiero aprender”.

En tanto, Nicole Salinas, subrayó que estos encuentros son además un espacio de diálogo, indicando: “vengo a aprender y conversar con otras personas sobre el recorrido, el cementerio y lo que descubrimos hoy”.

Otra de las participantes, Fabiola, destacó la conexión con las raíces y la memoria colectiva, señalando que “es bueno conocer la historia, saber de dónde venimos. La historia siempre está aquí con nuestros ancestros (…) Esto es una actividad que quería hace mucho tiempo y ahora vuelve, solo agradecer a quienes lo organizan“.

Palabras a las que se sumó Roxana Bañados, quien asistía por primera vez, y expresó su entusiasmo “me interesa conocer más sobre la historia de nuestra ciudad. Me parece una excelente idea que se retomen estos recorridos, porque son cosas interesantes de conocer”.

La actividad contó con el importante apoyo de las agrupaciones “Misterio del Norte”, la “Agrupación Paracultural” y los “ Viejos Estandartes”, organizaciones que enriquecieron el recorrido y aportaron a la puesta en escena de esta experiencia patrimonial nocturna.