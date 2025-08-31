Investigan homicidio en sector norte de Antofagasta: Joven fue atacado con arma de fuego

Durante la madrugada de este domingo 31 de agosto, la Fiscalía de Antofagasta informó sobre un homicidio ocurrido en la intersección de calles Merced con Las Delicias, en el sector norte de la ciudad.

De acuerdo con los primeros antecedentes, la víctima corresponde a un joven de nacionalidad chilena, quien habría sido atacado con un arma de fuego por uno o más sujetos hasta ahora desconocidos. Producto de las graves lesiones, el joven falleció en el mismo lugar.

Hasta la escena concurrieron funcionarios del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) junto a la Policía de Investigaciones, quienes realizaron las primeras diligencias para recopilar evidencia. Asimismo, un fiscal especializado de la unidad SACFI de la Fiscalía Regional de Antofagasta asumió la dirección de la investigación, con el objetivo de esclarecer las circunstancias del hecho y establecer la identidad de los autores del ataque.