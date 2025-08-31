VIDEO | Inundación en el sector centro sur de Antofagasta tras rotura de matriz

La rotura de una matriz de agua en Avenida Brasil provocó una fuerte inundación en el centro de Antofagasta durante la noche de este sábado 30 de agosto.

El agua descendió con fuerza hacia el sector costero, alcanzando la intersección de Av. Grecia con Avelino Contardo y llegando hasta la Costanera.

Registros compartidos en redes sociales muestran cómo la calzada quedó cubierta por un caudal que obligó a conductores a maniobrar con precaución, mientras vehículos se desplazaban entre grandes acumulaciones de agua.

El hecho generó preocupación entre vecinos y transeúntes, debido a la magnitud del anegamiento en una de las principales calles de la ciudad.