Policiales

Desvinculan a seis carabineros en Sierra Gorda por presunto cohecho

Carabineros confirmó que los funcionarios fueron expulsados de la institución tras ser vinculados a delitos de corrupción. Los antecedentes ya fueron remitidos al Ministerio Público.

Por El Diario de Antofagasta
Carabineros de Chile informó el pasado jueves 04 de septiempre la desvinculación de seis funcionarios que cumplían funciones en el Retén de Sierra Gorda, en la región de Antofagasta, luego de ser vinculados a presuntos delitos de cohecho.

A través de un comunicado, la Prefectura de Antofagasta señaló que la medida se adoptó “a raíz de nuestros permanentes controles internos”, enfatizando que la institución “no tolera conductas que comprometan la ética ni la integridad moral de nuestros funcionarios”.

La decisión se enmarca dentro de las políticas institucionales y la legislación vigente, y responde, según Carabineros, a la necesidad de garantizar la probidad y la confianza de la ciudadanía en la labor policial.

Además, desde la institución confirmaron que todos los antecedentes del caso fueron puestos a disposición del Ministerio Público, mientras que en paralelo se instruyó una investigación administrativa interna para esclarecer la responsabilidad de los exuniformados.

