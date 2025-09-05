Intensifican retiro de vehículos mal estacionados en Antofagasta: infractores arriesgan altos costos

La Municipalidad de Antofagasta anunció que continuará de forma permanente con los operativos de retiro de vehículos mal estacionados y abandonados en distintos puntos de la ciudad, con el objetivo de mejorar la seguridad vial, el ordenamiento urbano y el flujo del transporte público.

El alcalde Sacha Razmilic recalcó la importancia de estas acciones. “Seguimos con este plan que ya lleva varios meses, retirando de forma sistemática los vehículos abandonados y mal estacionados, particularmente en calles con transporte público, paraderos y pasos de cebra. Lo hemos dicho y vamos a seguir insistiendo: quienes cumplen las reglas no tienen nada que temer, pero quienes lo hagan mal se arriesgan a que nos llevemos su auto con la grúa”, señaló.

Por su parte, el director de Seguridad Ciudadana, Gonzalo Castro, explicó que el plan busca generar un cambio de conducta. “Estamos retirando vehículos que obstaculizan los paraderos de la locomoción colectiva o que están contra la señalética instalada por la municipalidad. Esto significa un alto costo para los propietarios que no cumplen la norma. Llamamos a respetar la normativa vial porque seguiremos trabajando para ordenar nuestra ciudad”, indicó.

Los costos de la infracción

El municipio recordó que estacionar en lugares prohibidos puede generar un alto gasto para los conductores. Además de la citación al Juzgado de Policía Local, los infractores se exponen al retiro del vehículo mediante grúa municipal, multas de hasta 1,5 UTM y el pago del corralón por cada día que el automóvil permanezca retenido.

El servicio de grúa tiene un valor de 1,7 UTM (cerca de $116.000), que debe ser cancelado junto a la multa para autorizar el retiro. Luego, comienza a aplicarse el cobro diario en el corralón municipal, que varía entre $2.750 diarios para motocicletas y $13.800 diarios para buses y camiones de alto tonelaje.

Desde el municipio reiteraron el llamado a la responsabilidad y respeto por las normas de tránsito, subrayando que estos operativos continuarán de forma sistemática para garantizar una ciudad más ordenada y segura.