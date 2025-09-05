14.6 C
Región de Antofagasta: Cierre temporal de los complejos fronterizos Hito Cajón y Jama por nevadas en la Ruta 27-CH

La Delegación Presidencial Provincial de El Loa informó que ambos pasos permanecerán cerrados desde este viernes 5 hasta el lunes 8 de septiembre, debido al cierre preventivo de la Ruta 27-CH a la altura del kilómetro 3.

La Delegación Presidencial Provincial de El Loa comunicó este viernes 5 de septiembre el cierre temporal de los complejos fronterizos Hito Cajón y Jama, medida preventiva que se extenderá hasta el lunes 8 de septiembre de 2025.

La decisión responde al cierre de la Ruta 27-CH en el kilómetro 3, producto del pronóstico de nevadas en la zona cordillerana, lo que genera riesgos para la transitabilidad y seguridad de los usuarios.

Desde la Delegación señalaron que la reapertura de los pasos internacionales dependerá de las condiciones meteorológicas, las cuales deben permitir un tránsito seguro por la ruta.

Se recomienda a la comunidad a informarse por los canales oficiales antes de planificar viajes hacia la frontera y a mantener precaución frente a las condiciones climáticas adversas que afectan a la región.

