Jueves 18 de Septiembre del 2025 00:42
Policiales

Detienen a dos personas por venta de vapeadores con marihuana en ramadas de Antofagasta

Durante una fiscalización en las ramadas de Exponor, Carabineros incautó 83 cajas con cartuchos de vapeadores que contenían sustancias derivadas de marihuana, deteniendo a un hombre chileno y a una mujer extranjera.

Por El Diario de Antofagasta
La tarde de este martes 16 de septiembre, Carabineros de servicio en la Ramadas de Exponor, detuvo a dos personas por la venta de cartuchos de vapeadores, los cuales contenían sustancias asociadas a marihuana.

De acuerdo a los antecedentes, Carabineros junto a inspectores municipales, en el marco de una fiscalización, sorprenden la venta de estos productos en uno de los locales del reciento.

Ante la situación, concurre Carabineros del OS7 de la Prefectura de Antofagasta, quienes tras efectuar la prueba de campo, establecen la presencia de T.H.C e n los artículos, por lo que personal policial detiene al encargado del puesto, chileno, 51 años y a la vendedora, extranjera, 22 años.

Además, en este procedimiento Carabineros incauta 83 cajas con cartuchos, contenedores de THC.

Respecto a los servicios desplegados por Fiestas Patrias, Carabineros mantiene presencia preventiva permanente en los distintos puntos de celebraciones, así como también lugares de mayor afluencia de público, en rutas y en general en toda la Región, con el fin que estas celebraciones se desarrollen con normalidad.

