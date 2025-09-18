Vehículo volcó en plena madrugada en el sector centro norte de Antofagasta

Pasadas las 02:20 horas de la madrugada de este jueves 18 de septiembre, la Central de Alarmas de Bomberos de Antofagasta despachó a sus unidades R-3 y BX-4 hasta la intersección de Avenida Padre Hurtado y 1 Norte, tras recibir la alerta de un volcamiento de vehículo menor.

Al llegar al lugar, el oficial a cargo confirmó que se trataba del volcamiento de un automóvil con dos ocupantes en su interior, quienes resultaron ilesos.

La situación fue controlada en el lugar y el procedimiento quedó a cargo de Carabineros. En tanto, las unidades de Bomberos retornaron a sus cuarteles una vez finalizada la emergencia.