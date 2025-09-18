15.6 C
Antofagasta
Colisión entre auto y motocicleta dejó un lesionado en el norte de Antofagasta

El accidente ocurrió cerca de las 03:00 horas, resultando lesionado el conductor de la motocicleta.

Por El Diario de Antofagasta
Cerca de las 03:00 horas, un accidente vehicular se registró en el sector norte de Antofagasta, específicamente en la intersección de Avenida Edmundo Pérez Zújovic con El Azufre.

La Central de Alarmas de Bomberos recibió un llamado por información preliminar de colisión entre un vehículo menor con una motocicleta, procediendo a despachar sus unidades R-1 y B-10 hasta el lugar.

En el sitio del suceso, el oficial a cargo confirmó la información e indicó que el accidente dejó un lesionado, que correspondería al conductor de la moto, el cual fue entregado a personal del SAMU en estado consciente.

