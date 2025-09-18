Fiestas Patrias en Antofagasta: Música, juegos y gastronomía en la gran Ramada Municipal en el Estadio Regional

Con el tradicional esquinazo, la explanada norte del Estadio Calvo y Bascuñán se transformó en el epicentro de las celebraciones dieciocheras en Antofagasta, donde se inauguró la gran Ramada Municipal 2025, que se extenderá durante cuatro jornadas con música en vivo, juegos criollos, feria de emprendedores y cocinerías.

La primera noche de festejos estuvo marcada por un ambiente familiar que colmó el recinto, disfrutando de las presentaciones de los grupos “Sirenas” y “La Otra Ronda”, para cerrar pasadas las 21:00 horas con la actuación de Yoan Amor, quien agradeció el cariño del público: “Tengo familia acá en la zona, así que un cariño especial para Antofagasta”, comentó el artista.

El alcalde Sacha Razmilic invitó a la comunidad a disfrutar de esta fonda gratuita organizada por el municipio, destacando que el objetivo es ofrecer espacios de recreación en una “Antofagasta ordenada, limpia y segura”, tanto en el Estadio Regional como en las ramadas de Exponor y sectores residenciales.

En tanto, el gobernador regional Ricardo Díaz llamó a vivir estas fechas como un momento de unión: “Las Fiestas Patrias son el momento propicio para mostrar nuestra chilenidad, celebrar con cuidado y vencer al miedo y la mala onda”.

La delegada presidencial Karen Behrens valoró la coordinación entre las instituciones y Carabineros para garantizar eventos masivos seguros: “Se ve ordenado cada punto de celebración, solo falta el autocuidado de cada persona”, señaló.

Los concejales también se sumaron al llamado al autocuidado. Patricio Aguirre instó a “entregar la llave si va a tomar”; Carolina Rivera invitó a celebrar “en familia y con moderación”, mientras que Dinko Rendic recalcó la importancia de la unión.

La fiesta no se detiene: este jueves 18, desde el mediodía estarán funcionando las cocinerías y feria de emprendedores. A las 15:00 horas se realizarán juegos criollos con regalos de volantines y pañuelos cuequeros. Por la tarde, a las 19:00 horas, se presentará el grupo folclórico “Salitre, Cobre y Mar”, seguido por el ritmo de “La Tónica”, y desde las 21:00 horas será el turno de la esperada Banda Conmoción, que traerá todo el espíritu de la fiesta popular latinoamericana.