“Más chileno que el cobre”: Emocionante pie de cueca de trabajadores mineros junto al rajo de Chuquicamata

Las Fiestas Patrias se viven en todos los rincones de Chile, y el corazón minero del país no podía quedar fuera. Con el imponente rajo de Chuquicamata como escenario, trabajadores de Codelco dieron inicio a las celebraciones dieciocheras con un pie de cueca cargado de emoción y simbolismo.

El momento fue protagonizado por José Monsalve Hermosilla, operador especialista en Perforación, y Carolina Zapata Alfaro, jefa de Prevención de Riesgos, quienes se animaron a bailar nuestro baile nacional en el Mirador de la Mina Rajo. Todo, acompañado por la monumental Pala Mirador, ícono de la División Chuquicamata.

Con la consigna “Más chileno que el cobre”, Codelco compartió el registro que rápidamente generó reacciones en redes sociales, donde miles de usuarios valoraron el espíritu patriótico y la identidad minera de la región.

Desde la empresa señalaron que la iniciativa busca resaltar el orgullo de ser parte de la principal cuprífera del mundo y celebrar las tradiciones nacionales en el marco de las Fiestas Patrias 2025.



¡Revisa aquí el emocionante momento compartido por Codelco!