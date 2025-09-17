15.6 C
Antofagasta
Miércoles 17 de Septiembre del 2025
La Región

Gendarmería realizó operativo nacional preventivo por Fiestas Patrias: Región de Antofagasta contó con 56 allanamientos

Las cinco unidades penales de la región, incluidos los CET Semiabiertos, fueron allanadas en 56 procedimientos extraordinarios, incautando armas, celulares y drogas. La medida busca prevenir hechos de violencia y mantener la gobernanza en los recintos durante Fiestas Patrias.

Autoridades entregaron detalles de los operativos masivos de registro y allanamiento que se realizaron previos a Fiestas Patrias en distintas unidades penales de todo Chile. En total, se realizaron 109 intervenciones sorpresivas, incluido un procedimiento simultáneo nocturno, lo que fue destacado por las entidades, haciendo énfasis en las capacidades operativas de Gendarmería para minimizar la ocurrencia de eventos críticos.

Los allanamientos fueron liderados por el Departamento de Seguridad Penitenciaria, apoyados por funcionarias y funcionarios de cada región, y abarcaron a gran parte de población penal a nivel nacional.

Con este procedimiento preventivo de Fiestas Patrias, son 19 los allanamientos masivos simultáneos nacionales, realizados en lo que va de 2025. En total, con este amplio operativo, se logró incautar 895 teléfonos celulares, 460 litros de licor artesanal, 4 kilos de sustancias ilícitas y 1.985 armas blancas.

CIFRAS REGIONALES

En la Región de Antofagasta se allanaron las cinco Unidades Penales en las comunas de Calama, Tocopila, Taltal y Antofagasta, además de las Unidades Especiales como los CET Semiabiertos.

En total se realizaron 56 allanamientos extraordinarios que intervino a más de 4 mil internos e internas en los diferentes recintos de la región, reforzando el trabajo en los módulos de mayor compromiso delictual, para buscar de esa forma mantener la tranquilidad durante estas fechas que son más sensibles en la población penal.

Además, sólo en la última semana se incautaron más de 50 armas corto punzantes de elaboración artesanal, 19 teléfonos celulares, y cerca de 100 envoltorios con sustancias prohibidas que se retiraron desde los diferentes módulos que fueron intervenidos.

