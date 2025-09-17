SERNAC y SERNATUR fiscalizan restaurantes y alojamientos turísticos en Antofagasta por Fiestas Patrias

El SERNAC y el SERNATUR fiscalizaron los servicios de alojamientos turísticos y restaurantes ubicados en la comuna de Antofagasta, cuyo propósito fue verificar en terreno el estricto cumplimiento de la normativa por parte de este tipo de empresas en el contexto de Fiestas Patrias.

El objetivo de esta acción fue verificar en terreno si este tipo de empresas cumplen con las exigencias establecidas en la Ley del Consumidor y otras normativas sectoriales que protegen a las y los consumidores en un periodo de alta demanda de productos y servicios.

Inspecciones

En el mercado de restaurantes se inspeccionó materias como la identificación del proveedor, información básica comercial, información veraz y oportuna, libre elección, discriminación, precios y deber de profesionalidad. Mientras que en alojamientos turísticos se verificó la identificación del jefe del local, precios, seguridad en el consumo, promociones, ofertas y deber de contar con una lista de precios a la vista de las personas consumidoras.

Es decir, el derecho a la información es clave, las personas consumidoras deben conocer, de manera clara y transparente, los precios de los productos y servicios que contratan. No puede haber sorpresas al momento de pagar, ya que la correcta exhibición de precios, la identificación del recinto y el respeto por las promociones y ofertas no son sólo buenas prácticas comerciales, sino obligaciones legales que las empresas deben cumplir.

Asimismo, el respeto a las normas sanitarias es un pilar fundamental en el rubro gastronómico: un alimento mal manipulado o un establecimiento que no cumple con los estándares exigidos no sólo pone en riesgo la salud de las personas, sino que también afecta la confianza en el comercio local.

Por su parte, el SERNATUR revisó si los locales están inscritos en el Registro Nacional de Prestadores de Servicios Turísticos, con su información actualizada, entre otras materias.

El Seremi de Economía Fomento y Turismo, Matías Muñoz, indicó que “tenemos muy claro que el sector turístico tiene mucha potencialidad en nuestra región, y por lo mismo hemos creado distintos programas para fomentar y capacitar al sector, pero esto también tiene que venir de la mano con acciones de ordenamiento que procuren asegurar tanto a los negocios turísticos, como también a los usuarios de estos servicios”.

En tanto, el Director Regional del SERNAC de Antofagasta, Fernando Sepúlveda, explicó que “este tipo de despliegue permite verificar si este tipo de comercio, altamente demandado, especialmente en estos días de Fiestas Patrias, cumple con todas las exigencias establecidas por la norma en el país, acción que va en directo beneficio de las y los consumidores”.

Por su parte el Director Regional del SERNATUR, Mauricio Soriano, indicó que “en la comuna de Antofagasta estamos realizando un fuerte trabajo de operativos de fiscalización junto al SERNAC, en respuesta a la necesidad de la industria del turismo de supervisar el cumplimiento de la normativa vigente. Estas acciones se han mantenido de manera permanente para dar seguridad a los visitantes del territorio, específicamente en cuanto a los alojamientos turísticos de la comuna“.

Estas fiscalizaciones se estarán realizando en todo Chile, siendo muchas de ellas en colaboración con otras entidades del Estado, tales como Seremi de Salud, Superintendencia de Electricidad y Combustible, y Servicio Agrícola y Ganadero, entre otros.

En caso de empresas que incumplan la Ley del Consumidor, los locales arriesgan multas de hasta 300 UTM, es decir, más de 19 millones por cada infracción. Por su parte, de acuerdo con la Ley de Turismo los alojamientos turísticos que no estén registrados según lo que indica la normativa de turismo en su artículo N°50, arriesgan multas entre 5 a 10 UTM ($346 mil y $692 mil).