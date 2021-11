Lester Calderón: “Araya y Videla son más de lo mismo, Nuevo Pacto Social es la vieja Concertación”

En Antofagasta, el “Nuevo Pacto Social”, es decir, la ex Concertación, impulsa diversas candidaturas parlamentarias que expresan lo viejo de la política. Personajes de la política, como el DC Arturo Molina, quien es candidato a diputado, además de ex alcalde de Calama y ex Secretario General Ejecutivo de la Corporación Municipal de Desarrollo Social (CMDS) durante el último periodo de Karen Rojo, antes de dejar el cargo por causas penales de malversación de fondos públicos.

Asimismo, le acompaña en la lista Jaime Araya, candidato a diputado como “independiente” en un cupo del PPD, es un abogado y político antofagastino, miembro de la familia de políticos Araya, con su padre que fue alcalde por la comuna y su hermano, Pedro Araya, ex diputado y actual senador.

Sin embargo, Araya se ha restado de todos los debates parlamentarios. ¿Qué es lo que busca esconder?

Jaime Araya y las boletas ideológicamente falsas del caso SQM

El financiamiento ilegal de la política abrió una profunda crisis en los partidos del régimen, destapándose cómo los partidos tradicionales financiaban sus campañas con dinero pagado directamente por los grandes empresarios mediante boletas de servicios que no fueron prestados, como ocurrió con las empresas Penta o SQM.

En el caso de SQM (rolado con el número 6474-2015, del 8vo Juzgado de Garantía de Santiago), Araya aparece implicado tras que se le imputara la elaboración de boletas de honorarios ideológicamente falsas por el monto de $12 millones de pesos.

A pesar de haber declarado que no tenía nada que ocultar en dicha causa, Araya no optó por probar su inocencia, sino que prefirió hacer pago de la suma de $666.667 pesos, un 5% de lo defraudado que se propuso para suspender el procedimiento, dejando en la incertidumbre la efectividad de la defraudación fiscal.

Jaime Araya tiene otro elemento que no puede obviar. Sus diversas aventuras electorales, incluyendo sus dos períodos como concejal municipal a partir del 2008, siempre han sido de la mano de la política tradicional, específicamente de la ex Concertación, salvo por su fallida postulación a alcalde como independiente en el año 2016. Es un viejo político ligado a los partidos tradicionales, con un pasado en la Democracia Cristiana, ex concejal municipal por Antofagasta y, por un breve periodo, alcalde subrogante tras la suspensión del cargo de Daniel Adaro.

Así las cosas, nada hace extrañar que, durante el breve mandato de Wilson Díaz como alcalde de la municipalidad de Antofagasta, a Araya se le encomendara la apreciada Dirección de Desarrollo Comunitario del municipio.

Desde asesor de Karen Rojo a candidato de la Concertación

En la lista lo acompaña el camaleónico comunicador social Sebastián Videla, conocido también como “Ciudadano Videla”. Es candidato por el Partido Liberal, partido que apoyó la primera elección de Sebastián Piñera.

Videla es la apuesta más competitiva del conglomerado debido a que en la anterior elección postuló a alcalde por Antofagasta, concentrando más de 17 mil votos y ubicándose en el segundo lugar de la votación.

Sin embargo, el candidato se ha rehusado a participar en cualquier tipo de debate. Asimismo, al revisar sus redes sociales, a pesar de estar lleno de videos y fotografías, no pareciera tener contenido del programa que impulsará el candidato en caso de llegar al parlamento. ¿Qué piensa Videla de las principales problemáticas de la región?

De todos modos, el aspecto de mayor contradicción es la relación de Videla con la política. Sebastián Videla se hizo conocido por ser, junto al empresario del comercio sexual Sebastián Quinzán, la mano derecha de la ex alcaldesa Karen Rojo, en una abierta relación con la derecha, especialmente con la UDI.

Luego de su participación como asistente del gobierno comunal de Rojo, se dedicó a ser comunicador social, acuñando el mote de “Ciudadano Videla”, desde donde promueve denuncias ciudadanas y asistencialismo en sus redes y en televisión.

Posteriormente, tras su participación en las elecciones a alcalde, sorprendió a gran parte del mundo político tras pasarse de bando hacia la ex Concertación. Todo un ser camaleónico que, bajo el mote de la “independencia”, aspira a conquistar los votos que le permitan acceder al cargo de diputado sin un programa o propuestas claras. ¿Dónde estará su compromiso el día de mañana?

La mera independencia no basta, lo que importa es la independencia respecto de los intereses de los empresarios y de sus políticos, los cuales, como es ampliamente sabido, no tienen vergüenza en recibir dineros de las empresas del saqueo como SQM, controlada por el ex yerno de Pinochet, Julio Ponce Lerou.

La región no necesita de camaleones que se pintan de independientes, pero que cambian de piel según su conveniencia. Es por eso que desde el Partido de Trabajadores Revolucionarios impulsamos la campaña por llevar una voz de los trabajadores al congreso levantando candidaturas de trabajadores, jóvenes y mujeres, sin ninguna relación ni subordinación a los partidos tradicionales o a los empresarios, una alternativa que no le deba nada a este Chile de los 30 años y que busque cambiarlo todo. En estas elecciones no da lo mismo quiénes salen electos.

