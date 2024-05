Corrupción y vínculos narco: Las razones que aludió histórico militante de RN de Antofagasta para renunciar al partido

René Piantini Castillo, ex presidente regional de Renovación Nacional (RN) y militante desde los años 80, presentó su renuncia formal al partido en una carta llena de críticas y denuncias dirigida a Rodrigo Galilea Vial, presidente de RN. Piantini menciona un desencanto profundo con prácticas que considera corruptas y alejadas de los ideales que una vez defendió.

En su carta, Piantini explica, “si hoy vengo a presentar a usted mi renuncia a este muy querido RN en una decisión lamentable, es porque todo mi actuar se apoya en una reflexión e indignación en torno a elementos investigados muy graves, consternantes e incompatibles con la visión que tengo de la política y de lo que deseo para RN y mi país.”

Piantini, cuya carrera política incluye un intento por convertirse en diputado y dos períodos como presidente regional de RN, se refiere específicamente a varios escándalos que han sacudido la región, incluyendo la compra sobrevalorada de una propiedad a un familiar directo, manejada por la Corporación Municipal de Desarrollo Social (Comdes) de Calama, por parte de Daniel Agusto, quien fue nombrado candidato a alcalde por RN.

“La situación es grave”, señala, explicando que la propiedad fue adquirida con un sobreprecio de $190.000.000 cuando la tasación bancaria la valoraba en $150.430.000.

Además de este incidente, la carta de Piantini describe una serie de prácticas en el partido y sus militantes, incluyendo la creación de empresas exprés que se beneficiaron de contratos durante la pandemia durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera. “Cómo podemos olvidar que se crearon empresas -de un día para otro- para vender productos a un precio fuera del mercado… Pero que lamentablemente, la casi totalidad de los principales involucrados sean militantes y autoridades del gobierno regional RN de la época,” relata.

Vínculos con el narcotráfico

Otro punto que menciona Piantini y que según sus palabras “es la más grave y me causa más sospechas en cuanto a eventuales implicancias, es lo que concierne el ex tesorero regional de RN y su posterior nombramiento, en el gobierno de Piñera II, en un cargo relacionado con la seguridad y lucha contra la delincuencia en nuestra región y que se vio involucrado en asuntos comprobados de narcotráfico“.

Piantini agrega que el miembro del partido “fue condenado por la justicia a una alta y justa pena de cárcel considerando los hechos. Y políticamente, al interior del partido, nadie asumió lo que debía ser, a lo menos éticamente, asumido. Solo expulsaron al sujeto involucrado. ¿Qué sucedió con la responsabilidad de la persona política que lo ha propuesto y nombrado en numerosos puestos?“, se pregunta.

Piantini también expresa su decepción por la falta de lealtad y la influencia de terceros en las decisiones del partido, lo que llevó a decisiones que no favorecieron el interés público. “He visto la falta de lealtad de nuestros militantes ante exigencias de terceras personas influyentes dentro de RN; he visto a militantes ceder ante presiones externas“, lamenta en su carta.

Finalmente Piantini concluye con un llamado a la acción: “No debemos hundirlo. Por eso renuncio. Porque ante una cierta pasividad de los miembros de la región de Antofagasta de Renovación Nacional, mi ahora ex partido, no me queda otra alternativa moral: Renuncio“.