Velásquez cuestiona discurso regionalista de Kast: “Sus diputados votaron en contra del Royalty Minero”

El senador por la Región de Antofagasta, Esteban Velásquez Núñez (FRVS), reaccionó con dureza a las declaraciones de José Antonio Kast (Partido Republicano), quien este lunes lanzó oficialmente su campaña presidencial en Antofagasta, destacando la importancia de las regiones en su proyecto político.

Durante su discurso, Kast enfatizó: “¿Por qué estamos aquí a 1.300 kilómetros del Servel? Porque Santiago no es Chile. Antofagasta es Chile, Concepción es Chile, Arica es Chile, y por eso damos inicio a esta campaña presidencial en regiones, porque cada región de Chile es muy importante”.

Ante esto, Velásquez respondió: “Me parece un discurso de lo más hipócrita y populista, apropiándose de un contenido que no le es propio y en el cual no cree en lo absoluto. Debo recordarle que ni siquiera fue capaz de convencer a los parlamentarios de su partido (Republicano) para que apoyaran la Ley de Royalty Minero, de la cual soy autor y que entrega recursos a las regiones y comunas del país como nunca antes se consiguió. Sin embargo, sus partidarios votaron en contra, tratando de bloquearla y él hoy se declara presidente de las regiones”.

El parlamentario enfatizó que dicha normativa nació en el norte: “Esta ley nació desde las regiones, desde Antofagasta y Calama, y la hicimos pensando en todo el país. Lo que dice el candidato Kast no es más que mera palabrería sin sustento”.

Finalmente, Velásquez remarcó que la ciudadanía no es ingenua: “Nos dice lo que justamente no cree, pero los chilenos no somos tan ingenuos como él piensa y se lo haremos saber”, concluyó.