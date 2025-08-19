14.6 C
Antofagasta
Martes 19 de Agosto del 2025 10:15
Antofagasta

Fuertes vientos en Antofagasta suspenden clases en escuela E-79 por daños en infraestructura

Ráfagas de viento de hasta 50 km/h se registraron en la capital regional durante la madrugada de hoy, lo que obligó a la Corporación Municipal de Desarrollo Social (CMDS) a tomar la medida.

Por El Diario de Antofagasta
El Diario de Antofagasta
El Diario de Antofagasta
Noticias de Verdad. DiarioAntofagasta.cl es el medio digital más leído de la región minera de Chile. Noticias, entrevistas, reportajes, fotos, videos, opinión y contenido de Antofagasta, Calama, San Pedro de Atacama, Tocopilla, Mejillones, Taltal.

La Corporación Municipal de Desarrollo Social (CMDS) de Antofagasta informó la suspensión de clases para este martes en la Escuela E-79 República del Ecuador, a raíz de los problemas de infraestructura ocasionados por los fuertes vientos que afectaron a la ciudad durante la madrugada.

Las ráfagas de viento, que alcanzaron hasta los 50 km/hr, se hicieron notar en la capital regional y afectaron diversas estructuras en distintos puntos de la comuna. La situación en la Escuela E-79, uno de los establecimientos perjudicados, obligó a las autoridades a suspender las actividades escolares para resguardar la seguridad de la comunidad educativa.

De acuerdo a lo informado por Antofagasta TV, desde la CMDS, se aseguró que, a pesar de los inconvenientes en otros recintos educativos, estos están siendo controlados por sus equipos de contingencia.

