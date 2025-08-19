Fuertes vientos en Antofagasta suspenden clases en escuela E-79 por daños en infraestructura

La Corporación Municipal de Desarrollo Social (CMDS) de Antofagasta informó la suspensión de clases para este martes en la Escuela E-79 República del Ecuador, a raíz de los problemas de infraestructura ocasionados por los fuertes vientos que afectaron a la ciudad durante la madrugada.

Las ráfagas de viento, que alcanzaron hasta los 50 km/hr, se hicieron notar en la capital regional y afectaron diversas estructuras en distintos puntos de la comuna. La situación en la Escuela E-79, uno de los establecimientos perjudicados, obligó a las autoridades a suspender las actividades escolares para resguardar la seguridad de la comunidad educativa.

De acuerdo a lo informado por Antofagasta TV, desde la CMDS, se aseguró que, a pesar de los inconvenientes en otros recintos educativos, estos están siendo controlados por sus equipos de contingencia.