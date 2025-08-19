Fuertes ráfagas de viento provocan daños y mantienen en alerta a la región de Antofagasta

La Región de Antofagasta enfrenta una compleja situación climática producto de intensas ráfagas de viento que han dejado diversos efectos en distintas comunas.

En la capital regional, durante la madrugada de este martes 19 de agosto se registraron voladuras de techumbres y otros daños menores. En Calama, en tanto, las clases fueron suspendidas el lunes 18 de agosto por medidas de seguridad, aunque el SLEP Licancabur confirmó su reanudación para este martes 19.

Asimismo, en sectores de la precordillera se reportaron tormentas de arena, complicando la visibilidad y generando riesgos en rutas.

Alertas meteorológicas vigentes

De acuerdo con la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), se mantienen alertas y avisos para la región:

Alerta AA74-1: Viento moderado a fuerte con tormentas de arena (18 al 19 de agosto).

Viento moderado a fuerte con tormentas de arena (18 al 19 de agosto). Aviso A316: Viento normal a moderado con probabilidad de viento blanco en cordillera de la costa y cordillera (21 al 23 de agosto).

Viento normal a moderado con probabilidad de viento blanco en cordillera de la costa y cordillera (21 al 23 de agosto). Aviso A308-2: Viento normal a moderado con probabilidad de tormentas de arena en litoral y pampa (17 al 19 de agosto).

Viento normal a moderado con probabilidad de tormentas de arena en litoral y pampa (17 al 19 de agosto). Aviso A310-1: Precipitaciones normales a moderadas en el litoral (18 al 19 de agosto).

Precipitaciones normales a moderadas en el litoral (18 al 19 de agosto). Aviso A312: Nevadas normales a moderadas en precordillera, salar y cordillera (18 al 19 de agosto).

La DMC precisó que las ráfagas podrían alcanzar los 40 km/h en la costa y hasta 60 km/h en el interior, extendiéndose durante la tarde y noche de este martes.