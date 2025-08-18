VIDEO | Fuerte tormenta de arena afecta la comuna de María Elena

Vecinos de María Elena compartieron impactantes registros de una tormenta de arena que se registró durante la jornada de este lunes 18 de agosto en la comuna.

Las imágenes muestran una gran nube de polvo y arena cubriendo el cielo y reduciendo drásticamente la visibilidad en las calles y rutas de acceso a la localidad. Un conductor que registró uno de los videos comentó la intensidad del fenómeno, señalando que “no se ve nada”.

Se recomienda a los habitantes de la comuna tomar las precauciones necesarias ante los fuertes vientos y la poca visibilidad, y mantenerse informados a través de los canales oficiales.

Ampliaremos.