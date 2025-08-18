14.6 C
Antofagasta
Martes 19 de Agosto del 2025 09:48
María Elena

VIDEO | Fuerte tormenta de arena afecta la comuna de María Elena

Videos compartidos por vecinos de la comuna de María Elena dan cuenta de una intensa tormenta de arena que afecta a la zona durante la tarde de este lunes.

Por El Diario de Antofagasta
Vecinos de María Elena compartieron impactantes registros de una tormenta de arena que se registró durante la jornada de este lunes 18 de agosto en la comuna.

Las imágenes muestran una gran nube de polvo y arena cubriendo el cielo y reduciendo drásticamente la visibilidad en las calles y rutas de acceso a la localidad. Un conductor que registró uno de los videos comentó la intensidad del fenómeno, señalando que “no se ve nada”.

Se recomienda a los habitantes de la comuna tomar las precauciones necesarias ante los fuertes vientos y la poca visibilidad, y mantenerse informados a través de los canales oficiales.

Ampliaremos.

