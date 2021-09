Por graves deficiencias: Colegio Médico pide intervención en concesión del Hospital Regional de Antofagasta

La Presidenta Regional del gremio, Dra. Pamela Schellman, indicó que los tiempos de respuesta de la empresa concesionaria no son los adecuados, situación que se agravó tras la huelga de funcionarios de aseo y brote de casos Delta, por lo que solicitan al MOP que fiscalice a la empresa.

El Colegio Médico de Antofagasta se pronunció mediante un comunicado ante la huelga legal que realizaron los trabajadores del servicio de aseo contratados por la Sociedad Concesionaria Siglo XXI S.A del Hospital Regional de Antofagasta.

En dicho mensaje, recalcan la importancia del aseo en el recinto hospitalario, así como también del cumplimiento de los protocolos sanitarios de los trabajadores. “El servicio de aseo dentro de un hospital es fundamental y requiere capacitación específica, considerando la importancia que tiene el manejo de las superficies y residuos, la disposición segregada de éstos y el cumplimiento de protocolos de autocuidado de las personas que lo realizan en consideración de su propia salud y de la posibilidad de actuar como vectores dentro del recinto asistencial”, inició el mensaje.

Agregando que “lo anterior, sin duda debe ser reconocido formalmente y recogido en condiciones de contratación justas que reflejen el respeto por las personas y su trabajo en el sector salud, tan importante dentro de nuestra sociedad”.

Publicidad

“Una vez más resulta urgente que se evalúe y resuelva por parte del Ministerio de Obras Públicas, la velocidad de respuesta de la Sociedad Concesionaria, ante los problemas que se produzcan en el funcionamiento de los servicios concesionados dentro del Hospital Regional de Antofagasta, centro de referencia de la macro zona norte. En este sentido hemos solicitado formalmente a SEREMI MOP, como mandante de la concesión hospitalaria, su intervención para una solución del problema actual a la

brevedad”, señaló la institución.

Finalmente, el comunicado enfatizó que “la experiencia que el Hospital Regional de Antofagasta ha vivido con el funcionamiento concesionado de procesos de apoyo clínico directo, debe ser recogida y tenida en consideración para la decisión de implementación de nuevos recintos hospitalarios”.

La Presidenta del Colegio Médico Antofagasta, la Dra. Patricia Schellman manifestó, ante este hecho, su apoyo hacia los trabajadores afectados y expuso la situación que atraviesan.

“Desde el año 2018, como médicos hemos manifestado que los servicios clínicos concesionados del Hospital Regional de Antofagasta no están funcionando de forma adecuada, no todos por supuesto, pero algunos son más críticos que otros. En este momento, se produce una situación muy particular en relación con la huelga de trabajadores del área de aseo y servicios generales, lo que nos parece desde la perspectiva laboral muy importante de resolver por la empresa concesionaria porque ellos son contratados por la empresa”, sostuvo.

“Compartimos con los trabajadores el hecho de que la labor que realizan es un trabajo muy importante que debe ser respetado y por supuesto, tener eso un reflejo de las condiciones laborales que ellos cuentan y por lo tanto, me parece central que la concesionaria (que es la empresa que está a cargo) responda ante las demandas que ellos tienen”, expresó la presidenta.

Cabe mencionar que a pesar de que los trabajadores se encuentran en huelga, el establecimiento ha contratado personal sin la capacitación ni los requisitos necesarios para trabajar. Siendo esta una medida “rompehuelgas” que ha preocupado a los manifestantes, ya que en estos momentos se ha estado confirmando casos de la variante Delta en recinto.