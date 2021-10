Antofagasta: Tensa sesión del concejo municipal luego de la demanda interpuesta por trabajadores de la CMDS contra el alcalde

Continúan las repercusiones luego de la demanda presentada por el Sindicato de trabajadores y trabajadoras de la CMDS, en contra del alcalde Jonathan Velásquez por sus dichos generalizados en contra de los trabajadores tildándolos de “flojos” en un video, el despido de una de las dirigentes sindicales y por las consecuencias que trajo hacia los empleados de la corporación municipal, algunos de los cuales han sufrido amenazas y hostigamiento e incluso agresiones.

Debido a esto, hubo una tensa sesión del concejo municipal este miércoles, donde se produjeron duros cruces de palabras entre el Alcalde Jonathan Velásquez y algunos de las y los concejales de la comuna.

La concejala Natalia Sánchez, definió como autoritaria la forma en que el alcalde actuó, remarcando una desconexión con las y los trabajadores de la educación, de arte y cultura y los recolectores de basura debido a los frecuentes conflictos que se han dado a conocer desde que asumió. “Hay que destacar que muchos de ellos están encabezados por mujeres”, indicó Sánchez.

De igual forma, la concejala Paz Fuica, calificó como imprudente el modo de actuar del jefe comunal debido a las consecuencias que trajo hacia las y los funcionarios de la CMDS, insistiendo en que éste pudo haber evitado toda la polémica y centrarse en lo que es importante.

A su vez, Fuica también destacó que, “por otro lado, llama la atención de algunas de sus medidas van en desmedro de mujeres. Su distancia con las jjvv, las emprendedoras de ferias y con las trabajadoras de CMDS, que en su mayoría son mujeres”, tal como los señalaba Natalia Sánchez.

ARCHIVO: Sindicato de Trabajadores CMDS.

Por su parte, el concejal Waldo Valderrama, consideró correcta la acción legal tomada por el sindicato por las acciones que el alcalde realizó. “Hay dos cosas de fondo que son preocupantes. Primero, lo hizo con maldad sabiendo que lo que estaba haciendo él, era mentirle a la comunidad con esa supuesta fiscalización. Porque los trabajadores de la corporación tenían una flexibilidad horaria y había personas con el art. 22, que no tienen un horario fijo, sino que horas por cumplir. Estaba eso y si sabía lo hizo con maldad o si no de ignorancia, que es tan preocupante en el sentido que desconoce la situación de sus trabajadores”.

Con respecto a si ha tenido contacto con Velásquez para saber su postura, destacó que “como ha sido la crónica desde que asumimos, el acalde no se comunica con nosotros fuera de la condición formal del consejo municipal”, finalizó Valderrama.

Por otro lado, también se mostró de acuerdo y apoyó la acción desarrollada por el sindicato, el concejal Camilo Kong, ya que, señala que existe un descontento social y un clima de violencia al que se ven expuesto los empleados en general. Además de verse enfrentados a distintos tipos de violencia, no solo verbal, sino que física hacia funcionarios públicos.

“Lo que hace la gente es meter a todos en el mismo saco y es lo que justamente generan las palabras y las acciones del alcalde. No es justo que una persona que tiene un cargo y que debiese tener un liderazgo positivo, exponga de manera virtual a trabajadores y trabajadoras que, en definitiva, le hacen la pega a él”.

Concejo Municipal de Antofagasta

Transmisión I. Municipalidad de Antofagasta.

Durante la sesión ordinaria del concejo municipal de este miércoles 6 de octubre, los concejales interpelaron al jefe comunal Jonathan Velásquez para que se refiriera a la situación que se generó debido a la trasmisión realizada por este.

A lo que el concejal Kong, pidió la palabra para referirse a la situación de la CMDS. Consultando si el secretario general ejecutivo, se encontraba al tanto de los acuerdos generados con los trabajadores de la corporación y que posteriormente se les tildó como flojos por los atrasos en la jornada laboral fiscalizada por el alcalde.

“La situación generó que la gente, termine por confundir situaciones ocurridas en la corporación con el municipio y eso no le hace bien a la salud mental de las personas, no le hace bien ni siquiera a la salud física porque, efectivamente, ya han sido objeto de burlas, objeto de ciertas palabras y comentarios, y que, ojalá no pase, pudieran llegar a violencia física”, puntualizó.

Transmisión I. Municipalidad de Antofagasta.

Declaraciones a las que se sumó la concejala Natalia Sánchez, añadiendo que “yo creo que la solución para los problemas de salud, la solución para los problemas de educación, que a todo esto fueron la primera línea durante la pandemia. Los profesores sostuvieron las clases online, la gente de salud sostuvo la salud pública a pesar de que se cae a pedazos y le siguen bajando los presupuestos. No sé si la solución a este problema de que la gente tenga que ir por la falta de personal, por la sobrecarga laboral el puntualizar a una persona y sacarla. No creo que sea esa la solución señor alcalde (…) Para poder buscar soluciones debemos hacerlo de forma conjunta y con los protagonistas de este problema”.

Mientras que la concejala Karina Guzmán, solicitó al edil una modernización “ya que encuentro como arcaico, que vecinos que llegan a las 4 o 5 de la mañana para agarrar un número y eso es indigno. Por lo se debemos poner como prioridad a las personas”. Señalándole al alcalde que “Generalizar también es malo, porque yo no puedo decir que todos los curas son pedófilos y que todos los abogados son ladrones”.

Transmisión I. Municipalidad de Antofagasta.

A lo que Jonathan Velásquez, respondió que “quiero dejar en claro que yo no generalicé. Incluso dije que de 120, 70 eran los que llegaban atrasados. No dije todos”. Agregando “yo siento que hay concejales que están usando las acciones que tomo como alcalde para hacer un aprovechamiento político. Hay muchos que están en campaña y yo no, yo ya gané mi campaña”.

Añadiendo que “Hay algunos concejales que nunca han sido propositivos, por ejemplo, aún sigo esperando su plan para intervenir el centro, solo están esperando que yo haga algo para atacar y hacer lo que han estado haciendo, una campaña pública”. Además de afirmar que “sus opiniones personales no representan el sentir de la mayoría de antofagastinos y eso me lo han manifestado en mis redes sociales (…) por otros medios como TVN y la gente me da la razón”.

“Esto fue una fiscalización, no fue una funa como dicen algunos concejales que salieron hablando por la prensa”. Interpelando directamente al concejal Waldo Valderrama por sus dichos en un punto de prensa, considerados por el edil “como falta de respeto, que lo que hice fue una payasada”.

Transmisión I. Municipalidad de Antofagasta

A lo que Valderrama, respondió “y lo sigo reafirmando”.

Situaciones que llevaron a que el concejal y el alcalde tuvieran un cruce de palabras sobre “vender la pomada”, con respecto a lo que no hicieron en sus anteriores funciones. Diálogos que se ampliaron, llevando a que los concejales le señalaran al alcalde que “no tergiversara las cosas”.

Te invitamos a revisar los dichos y la reunión completa en la transmisión del consejo municipal aquí.