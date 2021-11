“No quiero un Chile de horror”: Esteban Velásquez, Senador electo con primera mayoría en la región de Antofagasta, oficializó su apoyo a Boric en segunda vuelta

El legislador calameño indicó que el 19 de diciembre "nos jugamos el futuro" y que no quiere un Chile "que no defienda los derechos humanos, los derechos de las mujeres, el medio ambiente, las necesidades educativas especiales, el respeto a la salud pública y mental, el respeto a los trabajadores. No quiero un Chile donde las pensiones sean aún más miserables". Por ello decidió apoyar públicamente a Gabriel Boric. "A impedir llegada de Kast", cerró.

Esteban Velásquez, diputado por la Federación Regionalista Verde Social (FRVS) y quien ganó con primera mayoría las elecciones senatoriales en la región de Antofagasta, con un 22,11 % de los votos, expresó su apoyo a Gabriel Boric como Presidente de Chile en la segunda vuelta presidencial.

Mediante sus redes sociales, el congresista calameño indicó que “El domingo 19 de diciembre nos jugamos el Chile del futuro, y no quiero un Chile que no defienda los derechos humanos, los derechos de las mujeres, el medio ambiente, las necesidades educativas especiales, el respeto a la salud pública y mental, el respeto a los trabajadores. No quiero un Chile donde las pensiones sean aún más miserables“.

Asimismo, añadió: “No quiero un Chile donde se condene aún más la pobreza, no quiero un Chile donde las violaciones a los derechos humanos se hagan costumbre y se normalicen. No quiero un Chile que menosprecie a las Regiones del Norte. Por mi parte realizaré todos los esfuerzos porque el mensaje llegue a cada rincón de la región, porque no estamos frente a una elección más, sino que el destino de Chile está en las manos de cada persona, y debemos actuar con responsabilidad. En esta elección nadie sobra y lo que piense cada persona hoy se vuelve aún mucho más importante“.

En este sentido, indicó que decidió apoyar al candidato de Apruebo Dignidad. “Mi apoyo público a Gabriel Boric, porque no quiero un Chile de horror. A impedir llegada de Kast”.

Por otro lado se han sumado distintos partidos anunciando su apoyo a Gabriel Boric, como lo son el PPD, PS, Nuevo Trato y el Partido Radical.