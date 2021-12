Programa de Digitalización y Empleabilidad Cultural benefició a 273 artistas en su primer ciclo en la Región de Antofagasta

Luego de tres meses y medio, la primera versión del Programa de Digitalización y Empleabilidad Cultural de Antofagasta que operó desde fines de septiembre, llegó a su fin. El proyecto fue un programa piloto en el país, que abarcó todas las comunas de la Región de Antofagasta, siendo un trabajo realizado en conjunto con la Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, la Seremi del Trabajo y Previsión Social, el Gobierno Regional, y la Delegación Presidencial.

El plan estuvo destinado a fortalecer el sector artístico cultural de la región, puesto que ellos, producto de la pandemia por Covid-19, no han podido ejercer con normalidad sus funciones y actividades, lo que provocó que este rubro sufriera de forma económica las consecuencias de las restricciones sanitarias.

Es en ese sentido que el programa tiene dos principales objetivos. Primero, apoyar financieramente a artistas que se hayan visto afectados laboralmente a causa de la pandemia, para que puedan tener una remuneración fija en el desarrollo de sus especialidades; y segundo, generar contenido cultural de alta calidad que a la vez pueda ser entregado y difundido a la ciudadanía de manera gratuita, potenciando el panorama de vinculación cultural de Antofagasta.

“El programa ojalá sea un ejemplo para otras regiones, para replicar iniciativas como estas. Ojalá en esta misma región también se pueda seguir evaluando en el futuro apoyos como estos, porque creo que son súper relevantes. La cultura aviva el alma y las muestras que nos dieron a conocer los artistas regionales creo que hablan por sí solas”, indicó el subsecretario del Trabajo Fernando Arab, añadiendo que si bien empezó como un programa piloto, con virtudes y defectos, “al final del día fue una tremenda iniciativa que les dio tranquilidad y les dio un apoyo económico en tiempos sumamente complejos”.

ARTISTAS

Son ocho las disciplinas artísticas integradas, tales como la artesanía, artes de la visualidad, artes escénicas, artes literarias, artes musicales, artes audiovisuales, gestión cultural, y técnicos especialistas. Quedando finalmente seleccionados 273 artistas, cultores y gestores, en esta primera versión de Pro Empleo Antofagasta.

Una de ellas fue Sandra Ramírez, compositora musical antofagastina ganadora del Festival de Viña en el género folclórico con su canción La Tejedora, además de ser hija ilustre de la ciudad hace más de 10 años. “Tú tienes que tener un descanso, una vida bonita y que no te toque nada de lo malo, que siempre estés tranquila con tu vida, y eso es lo que hizo este programa. Hizo eso y mucho más, porque ahí aprendimos cosas que no sabíamos, por ejemplo yo no sabía editar, no sabía cómo poner las imágenes y ahora estoy no voy a decir que experta, pero ahí estamos trabajando para saber más”, comentó.

Otro de los beneficiarios fue Pablo Pinto, mejillonino del rubro de las artes visuales, quien expresó que la iniciativa es muy positiva, pues “a muchos nos devolvió la motivación por meternos de cabeza de nuevo al arte, que era algo que se tenía en un cierto abandono. La pandemia quizás nos pegó fuerte, pero en general la realidad del arte en Chile es muy difícil, por qué no decir hasta imposible subsistir o salir adelante, y esto es súper importante porque yo siento que políticas como estas nos acercan a lo que se hace en los países desarrollados, que es fomentar la cultura y el arte de parte del Estado”.

“Me parece que es una buena medida de emergencia. En el contexto de la pandemia, permite otorgar una holgura y también visibilizar el talento regional, que no es lo suficientemente conocido y valorado por la comunidad local. Se podría repetir y mejorar”, sostuvo la Consejera Regional Andrea Merino, perteneciente a la Comisión de Cultura del Consejo Regional.

OBRAS

El Seremi del Trabajo y Previsión Social, Álvaro Le Blanc, anunció que en enero de 2022 harían una exposición en físico con las obras de los artistas que participaron en esta ocasión. No obstante, el contenido original local creado actualmente ya se encuentra disponible en la página web www.proempleoafta.cl para ser visualizado por toda la comunidad.