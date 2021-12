Liceo Óscar Bonilla A-26 en pie de guerra luego que el Alcalde de Antofagasta decidiera reemplazar a directora y emblemática docente del establecimiento

Preocupados se encuentran los integrantes de la comunidad educativa del Liceo Óscar Bonilla, debido a la determinación del Alcalde de Antofagasta, Jonathan Velásquez, de realizar un cambio en la dirección del recinto y dejar fuera del cargo a la actual directora, Genoveva Williams Baussa, docente que lleva 32 años años al servicio del establecimiento y 5 años como directora del recinto educacional.

Apoderados, docentes, alumnos y profesores se manifestaron frente a la casa consistorial, con el fin de conseguir una reunión con el alcalde de la comuna y solicitarle una solución para lo que consideran una injusticia.

Lo anterior, porque el municipio decidió realizar un concurso público para renovar la dirección del establecimiento. La actual directora, por sus calificaciones, logró quedar en la terna final, quedando sometido a determinación del alcalde seleccionar al ganador o ganador del concurso, entre los tres finalistas.

Es allí donde se generó el conflicto, por cuanto el alcalde decidió desechar a la directora con 32 años de experiencia en el recinto y optar para seleccionar en el cargo a otro postulante ajeno al recinto, proveniente de Doñihue.

“Los resultados de sus evaluaciones, de cada uno de los postulantes, fueron presentados al señor alcalde, quien debía tomar dicha decisión final, pero lamentablemente, quizás por desconocimiento del perfil de nuestra directora, señora Genoveva Williams Baussa, con más de 30 años al servicio a los jóvenes más prioritarios, no fue seleccionada. Lo que nos llama la atención que el señor alcalde en sus discursos manifestó su regionalismo, y en este caso particular no fue a así, optando por alguien que no es de la ciudad“, explicó el profesor José Miranda, vocero de la comunidad educativa.

Por otra parte, el educador, se refirió a la trayectoria y todo el trabajo que ha realizado la directora durante todo este tiempo:

“La directora ha logrado que cada estamento del liceo tanto docentes, asistentes de la educación, paradocentes y auxiliares se empoderen de sus cargos y todos trabajen en equipo y colaborativamente en pos del proyecto educativo institucional, ha generado un ambiente agradable para el trabajo con respeto y buen trato para cada integrante, y ha dado los espacios para que los funcionarios se perfeccionen, estudien y se desarrollen profesionalmente. Se ha preocupado de generar un buen clima en el aula para que los docentes puedan realizar sus clases de forma que los estudiantes puedan aprender los contenidos del currículum, y las habilidades blandas necesarias para la vida y para la vida laboral“, señaló.

Además, Genoveva durante su etapa como directora del Liceo A-26, con su equipo han impulsado una serie de proyectos de distinta índole, como lo fueron, el proyecto “Movámonos por la Educación Pública” entre los años 2018, 2019 y 2020; proyecto de Medio Ambiente 2% con financiamiento del CORE; creación de las menciones de Mantenimiento Electromecánico y Planta Química; Reparación y mejoras de las multicanchas 1 y 2 del liceo, entre muchos otros proyectos presentados y realizados por el establecimiento.

Tras las movilizaciones, finalmente se concretó una reunión con el Alcalde Velásquez, la cual “fue una reunión tensa, ya que él mantuvo su posición con respecto a la decisión por que se refirió su “experto” (jefa de educación) le había entregado la información para la decisión, nosotros informamos todos los logros que se han realizado con la dirección de Genoveva Williams, no prestó atención a ellos, más aún se refirió que la CMDS le había manifestado que nuestro liceo no tuvo logros, a lo que nosotros rebatimos y que una institución no puede solo evaluarse por índices de resultados en lo cual no estamos de acuerdo con esa deshumanización y manifestado su postura fría diciendo “el no tiene resultados en un año se va…”

Por esta razón, los integrantes de la comunidad educativa consideran que no hubo una respuesta concreta para el liceo sintiéndose ignorados por la autoridad comunal.

“(El alcalde) se retiró sin ninguna resolución y que viéramos con los representantes de la CMDS cómo resolvíamos esta diferencia. Durante gran parte de la reunión estuvo preocupado mirando su celular, pareciera que es más importante las redes sociales”, sentenció el profesor del liceo Oscar Bonilla A-26.