Región de Antofagasta marca nuevo peak con 823 casos de COVID-19 en 24 horas

La región de Antofagasta llega a 3.176 casos activos, la cifra más alta durante toda la pandemia. No obstante, no se registraron decesos en las últimas horas, lo que se atribuye a los avances en materia de vacunación. Pese a lo anterior, el llamado de los especialistas es a no confiarse y extremar las medidas de precaución utilizando mascarillas certificadas, mantener distanciamiento físico y evitar lugares cerrados con aglomeraciones.