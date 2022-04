Región de Antofagasta: Tráfico de drogas y accidentes disminuyeron un 50% este fin de semana largo

Durante el fin de semana largo recién pasado, se registraron cerca de 5000 controles vehiculares y 340 alcoholemias, que se enmarcaron en el refuerzo preventivo de carabineros en la región de Antofagasta, tanto en las zonas urbanas como en las diferentes rutas.

En este sentido, la Delegada Presidencial Regional Karen Behrens, destacó el trabajo realizado, lo cual no sólo apuntó a prevenir accidentes, sino que también atacar otros ilícitos como el tráfico de drogas, “Se realizaron controles muy importantes, especialmente en este fin de semana santo. No solo controles en carreteras, si no también controles de drogas y alcohol, podemos decir que fue realmente exitoso en comparación a los años 2019-2022 ya que se logró una disminución del 50% en los accidentes de tránsito“.

Respecto a la accidentabilidad, ésta bajo en un 50% en comparación al 2019, es decir, se registraron 18 accidentes menos en la Región, sin embargo, sí hubo un fallecido producto de un volcamiento en la Provincia de El Loa.

Mientras que en cuanto a la conducción, personal policial detuvo a 15 personas por conducir en estado de ebriedad y 3 por hacerlo bajo la influencia del alcohol.

PROCEDIMIENTOS Y DETENIDOS

Calama

A nivel regional sumaron 138 detenidos por diferentes delitos; destacando 5 por porte de armas, 4 de éstas adaptadas para el disparo y una a balines la cual fue incautada el jueves en la tarde en Calama luego que fuera detenido un alumno de cuarto medio (mayor de edad), quien amenazó a un docente de un establecimiento educacional de la comuna.

El otro procedimiento de Calama se registró en el sector de La Cascada, cuando personal COP fiscalizó un vehículo encontrando un arma adaptada con municiones en el portamaletas del mismo.

Antofagasta

En la capital regional, se registraron tres procedimientos; el primero cuando se fiscalizó un motociclista de aplicación que se encontraba obstruyendo un paso peatonal en calle Los Chañares, el conductor mantenía en su poder una pistola adaptada con una munición real en su recámara.

El segundo tuvo lugar en Morro de Arica con Vicente Muñoz, cuando se realizó un control de identidad a un sujeto que intentó evadir la fiscalización, encontrando en su poder una pistola a fogueo adaptada para el disparo con un cargador y 5 municiones modificadas artesanalmente.

Finalmente, la madrugada de este lunes, cerca de las 4:00 horas se sorprendió a un sujeto con una pistola a fogueo adaptada para el disparo con 2 tiros en el cargador y otras 7 a fogueo.

María Elena

En este punto, el Jefe de la IIa Zona de Carabineros Antofagasta, general Gonzalo Castro Tiska, destacó el procedimiento de personal especializado del OS7 de la Prefectura de Antofagasta que evitó el tráfico de 81 kilos 317 gramos de clorhidrato y pasta base de cocaína.

El hecho tuvo lugar en el sector de Cruce Crucero, sector jurisdiccional de la Tenencia de María Elena, donde es fiscalizada una camioneta Dodge Dakota con dos ocupantes que al ser revisada por el ejemplar canino “Gino del emblema verde”, realizó marcación positiva en el sector del pickup. Encontrando de esta manera la droga dispuesta en 78 paquetes que estaban ocultos en un doble fondo del vehículo, siendo detenidos ambos ocupante con situación irregular en el país.

Con este procedimiento, se evitó que más de 370 mil dosis de drogas, avaluadas en casi 360 millones de pesos, lleguen a su destino.

“Con este decomiso, sumado a lo que ya va en el año ya van 1979 kg de droga que se han sacado del mercado y del consumo de los habitantes de la región y del país“, finalizó la Delegada.