Más dotación de fiscales y tribunales: Senador Velásquez propone a Ministra Izkia Siches acciones de seguridad pública

El Senador por la Región de Antofagasta, Esteban Velásquez (FRVS), junto a otros parlamentarios, se reunió con la Ministra del Interior Izkia Siches a fin de abordar temáticas de seguridad interior a nivel nacional y regional.

El parlamentario en la instancia planteó al gobierno “una serie de propuestas para enfrentar el clima de violencia delictiva que hemos vivido en el país, desde el fortalecimiento de las policías, con mayor inteligencia en los procedimientos, el aumento de fiscales y jueces para abordar con mayor eficiencia y eficacia las causas criminales y evitar la sensación de que se abandona el marco de la justicia respecto de la ciudadanía”.

“Por otro lado hay medidas de largo plazo, como una mayor dotación y mejoramiento de los recintos carcelarios, los que hay y los que se van a construir, trabajar en la reinserción, revisar el sistema de concesiones que creo ha sido un fracaso”, agregó.

El legislador profundizo sosteniendo que “una intervención que me parece esencial para que a futuro nuestros jóvenes no sean capturados por bandas criminales y carteles, es la inversión permanente en el proceso educativo, hay que fortalecer los programas de intervención al interior de los establecimientos educacionales. En la medida que hoy formemos integralmente a nuestros jóvenes, probablemente mañana no serán los soldados o peones de los carteles y bandas criminarles”

“Respaldamos al gobierno en todas las medidas que la ley y la Constitución le permita para combatir actos delictivos y, si hay actos que ameriten declarar un Estado de Excepción, respaldamos al Gobierno a que utilice esas herramientas que nuestra legislación contempla”, concluyó el calameño.